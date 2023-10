V Litiji iščejo krivca za avgustovske poplave

V nadaljevanju preberite:

Po katastrofalnih avgustovskih poplavah, ki so na območju litijske občine povzročile za 18 milijonov evrov škode, je občinsko vodstvo prepričano, da so za povodenj krive tudi neočiščena struga Save in elektrarne na zgornji Savi. To naj bi veljalo predvsem za hidroelektrarno (HE) Medvode, ki je v upravljanju Savskih elektrarn. Vodstvo družbe pa zatrjuje, da so storili vse, kar je bilo v tistih usodnih dneh mogoče, da škoda ni bila še večja. V nadaljevanju med drugim preberite, kdo naj bi vložil tožbo in zoper koga.