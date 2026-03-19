V Ljubljani 400 e-vozil in 160 polnilnic

Mestna občina Ljubljana je danes s podjetjem Avant Car, poslovni inženiring d. o. o. podpisala koncesijsko pogodbo za vzpostavitev ter upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil v Mestni občini Ljubljana za obdobje 20 let, so sporočili iz kabineta Zorana Jankovića.

Podpis pogodbe je bil ob novi točki za izposojo vozil Avant2Go v bližini Poljanskega nasipa in Palače Cukrarna.

MOL: Ena Avant2Go lokacija s tremi vozili nadomesti do 30 lastniških vozil

»Souporaba avtomobilov je odlična rešitev za Ljubljano, saj lahko s tem zmanjšamo število lastniških vozil in gnečo na cestah. Prepričan sem, da bodo naši prebivalci ugotovili, da Ljubljana ponuja toliko učinkovitih in kakovostnih možnosti mobilnosti, da bodo opustili vsaj tretji in drugi avtomobil in po mestu potovali bolj trajnostno. Zahvaljujem se družbi Avant Car in njenemu ustanovitelju Mateju Čeru za sklenjeno partnerstvo, ki del svoje vizije za bolj zeleno prihodnost uresničuje prav v Ljubljani,« je izpostavil Janković«

Po podatkih raziskav lahko ena Avant2Go lokacija s tremi vozili nadomesti kar do trideset lastniških vozil, saj v povprečju ta več kot 90 odstotkov časa ostajajo neuporabljena.

MOL v okviru partnerstva napoveduje nove oziroma dodatne lokacije za souporabo e-vozil tudi na območjih zunaj ljubljanske obvoznice in v bolj oddaljenih naseljih z manjšo gostoto poselitve. Na območju MOL napovedujejo vzpostavitev 400 parkirnih mest za souporabo vozil, 400 električnih vozil in 160 polnilnih mest (od tega ob zagonu projekta 200 parkirnih mest, 200 vozil, 40 polnilnih mest). Prednost za uporabnike bodo tudi dodatne ugodnosti, ki jih zasebni partner nudi v tem razmerju, na primer finančne ugodnosti za nove in obstoječe uporabnike, vavčerji za prebivalke in prebivalce MOL, brezplačna izobraževanja idr.

Ocenjen okvirni finančni vložek MOL v javno-zasebno partnerstvo znaša 11,4 milijona evrov na 20-letni ravni projekta, od tega skoraj 11 milijonov evrov zaradi odpovedi parkirninam na posamezno parkirno mesto, ostalo pa zaradi manj nadomestil za služnost pri postavljanju električnih polnilnic in vzdrževanju parkirnih mest. Vložek koncesionarja, torej družbe Avant Car, znaša 18,7 milijona evrov, od tega v letu vzpostavitve 6,2 milijona evrov, in koncesnina v višini 210 evrov na parkirno mesto v Ljubljani na leto, ki pa se začne obračunavati z letom 2027.