FOTO:V Ljubljani aprila namesto 60 porok le – ena!

Poletni meseci so vrhunec poročne sezone, ki običajno traja od maja do oktobra. Toda letos, v času covida-19, je slovesnih zaobljub parov precej manj in tudi tiste, ki so, potekajo v okrnjeni postavi, brez sorodnikov in prijateljev, ki bi sicer z veseljem sodelovali na tem posebnem dogodku. Pari, ki letos načrtujejo poroko, trepetajo, kaj bo z epidemijo v tednih in mesecih, ki prihajajo.»So pari, ki so imeli že vse pripravljeno za poroko, a jim je covid-19 prekrižal načrte. Nekateri so morali s prstanov odstraniti vgravirani datum, ker se na načrtovani dan niso mogli poročiti,« pravi Goran Vadlja Kamenjašević, poročni fotograf ...