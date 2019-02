FOTO:V Ljubljani bo zrasel nov butični hotel (FOTO)

Pogled na glavni vhod.



Projektanti: Arhitektura2211, BDP d.o.o. in Kosi in partnerji, d.o.o.; Ana Cesar, Peter Cesar, Ana Kosi, Ognen Arsov, Bine Tekavec



FOTO: Arhitektura2211

Recepcija. FOTO: Arhitektura2211

Spalnica. FOTO: Arhitektura2211

Luksuzno stanovanje. FOTO: Arhitektura2211

Bazen. FOTO: Arhitektura2211

Velik projekt tudi v Kopru

V Ljubljani bo kmalu stekla gradnja še enega novega hotela. Investitor, družba Clipplus, bo predvidoma še pred poletjem ob Kolodvorski ulici, poleg poslopja Televizije Slovenija, začel z gradnjo objekta Neuhaus Kolodvorska, v katerem bo 49 hotelskih sob in sedem luksuznih stanovanj. Vrednost projekta je ocenjena na osem milijonov evrov.Kot je razvidno s spletne strani projekta, bo poleg butičnega hotela z 49 sobami v sedemnadstropnem objektu še sedem prestižnih stanovanj, stanovalcem in obiskovalcem hotela pa bodo poleg varovanih parkirišč in kletnih prostorov na voljo še zunanji bazen in velike ozelenjene terase.Poleg lokacije blizu samega središča mesta in pogleda na Ljubljanski grad bo šlo po pojasnilihiz arhitekturnega biroja Arhitektura 2211, ki je skupaj z birojem Kosi in partnerji projektant objekta, za prva stanovanja v Ljubljani, kjer bodo lastnikom oz. uporabnikom na voljo hotelske storitve, kot so 24-urna recepcija, varovanje, čiščenje, vzdrževanje, in restavracija. Poleg tega bo zasnova projekta kupcem stanovanj omogočala tudi njihovo oddajanje v sklopu hotela.Na vprašanje, ali investitor za hotelski del išče upravljavca oz. načrtuje vključitev v kakšno hotelsko verigo, je Cesar odgovoril, da bodo hotel snovalci projekta upravljali sami s pomočjo strokovnega kadra. Prodaja stanovanj se medtem še ni začela.Hitra rast turističnega obiska v zadnjih letih in smeli načrti na področju razvoja kongresne dejavnosti v prihodnjih letih povečujejo potrebe po hotelskih zmogljivostih v prestolnici. Investitorji na to v zadnjem času odgovarjajo z vse več projekti gradnje in obnove hotelov.Gradbeni delavci so tako že začeli dela na območju, kjer bo zrasel center Šumi. V objektu - investitor je družba Šumijev kvart - bo poleg stanovanj ter gostinske in trgovske dejavnosti tudi hotel, ki ga je kupila družba BRTPRULE in naj bi imel 151 sob. Potekajo že tudi dela za izkop in utrditev gradbene jame za stolpnico Atower na Bavarskem dvoru nasproti Hotela Intercontinental. V objektu naj bi investitor Zlatarna Celje uredil tudi hotel, več o načrtih pa še ni znano.V kratkem naj bi družba Rastoder začela tudi na 20 milijonov evrov ocenjeno rušitev in rekonstrukcijo dotrajanega glavnega objekta nekdanjega hotela Bellevue ter gradnjo novega dela in prizidka. Vse skupaj naj bi novi hotel z depandanso ponujal sto sob in štiri apartmaje.Srbska Delta, ki je pred časom investirala v izgradnjo omenjenega petzvezdičnega Hotela Intercontinental, naj bi po pisanju medijev že kupila še eno zemljišče v prestolnici, kjer naj bi prav tako zrasel hotel. O načrtih so v družbi še skrivnostni.Poleg tega družba Hoteli Union izvaja obnovo hotelov Lev in Central, letos pa naj bi stekla še prenova Grand hotela Union.Investitor v projekt Neuhaus Kolodvorska skupaj z istimi projektanti medtem v Kopru pod znamko Neuhaus izvaja še en velik projekt. Lani jeseni so tako delavci CGP začeli temeljito rekonstrukcijo Tomosovega bloka , ki ga je zasnoval znani arhitektin so ga zgradili leta 1958 kot samski dom za delavce iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so delali v tovarni Tomos.V bloku je bilo 90 garsonjer, ki so merile bodisi 19, 24 ali 32 kvadratnih metrov, po novem pa bo v prvih treh nadstropjih 15 apartmajev v velikosti do 65 kvadratnih metrov, v preostalih sedmih nadstropjih 21 stanovanj v velikosti do 115 kvadratnih metrov. Na samem vrhu stavbe bo 112 kvadratnih metrov veliko penthouse stanovanje s še enkrat tako veliko teraso.Prenova po Cesarjevih besedah poteka po terminskem načrtu, stanovanja pa bodo vseljiva letos poleti. S prodajo bo investitor začel v tem tednu, zanimanje pa je, tako Cesar, veliko. Vrednost projekta je približno šest milijonov evrov, od tega je vlagatelj 2,7 milijona evrov koprski občini odštel za nakup objekta.