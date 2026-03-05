V Ljubljani bodo gradili nov študentski dom

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter predstavnika Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU) so podpisali pismo o nameri za gradnjo novega študentskega doma v Ljubljani. Nov študentski dom bo zrasel ob Dunajski cesti, v bližini fakultet za družbene vede, za upravo in ekonomske fakultete.

Kot so sporočili z ministrstva sta poleg Papiča pismo o nameri podpisala tudi glavni direktor DSU Mitja Križaj ter direktor omenjene družbe Aleš Resnik. Nov študentski dom bo namreč zgradila DSU, in sicer po principu partnerstva med družbo in ministrstvom.

Ob tem so v sporočilu navedli Papičeve besede, da v Ljubljani že leta primanjkuje študentskih postelj, zato so se odločili za hitre in dolgoročne rešitve. Med njimi je omenil dvig subvencij za zasebne ponudnike študentskih postelj z 32 evrov na 100,64 evra, s čimer so v Ljubljani zagotovili 282 študentskih postelj več kot v preteklem študijskem letu, v celotni Sloveniji pa 383 dodatnih ležišč.

Dolgoročna rešitev za pomanjkanje študentskih postelj pa so novi študentski domovi. »Študentski dom, za katerega smo danes podpisali pismo o nameri, je nova lokacija. Dodatno pa že nekaj časa tečejo postopki tudi za nov študentski dom na Roški, kjer bi pridobili okrog 380 študentskih postelj, z odkupom Baragovega semenišča od Mestne občine Ljubljana pa smo ohranili 200 postelj,« je še pojasnil minister.

Križaj pa je ob podpisu pisma o nameri dejal, da je dostopnost kakovostnih in cenovno sprejemljivih namestitev eden temeljnih pogojev za razvoj konkurenčnega in vključujočega visokošolskega prostora. »Prav zato ta pilotni projekt razumemo kot strateško investicijo v prihodnost študentskega bivanja in širši razvoj Ljubljane kot univerzitetnega središča. Študentski dom s približno 500 posteljami bo pomembno razbremenil obstoječe kapacitete in izboljšal pogoje za študij ter življenje mladih,« so v sporočilu navedli njegove besede. Pojasnil je še, da bo investicija mogoča po sprejemu občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in pridobitvi lastništva zemljišča.

Na ministrstvu so v sporočilu navedli še, da so zadnji nov študentski dom v Ljubljani zgradili leta 2006.

Podpisali pogodbo o financiranju gradnje fakultete za strojništvo

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič sta danes podpisala pogodbo o financiranju novogradnje fakultete za strojništvo, enega največjih gradbenih in raziskovalnih projektov univerze. Začetek gradnje 160 milijonov evrov vrednega projekta bo še letos, zaključek pa v juniju 2029.

Majdič je izrazil veselje, da je ministrstvo zagotovilo sredstva za financiranje in da bodo z novo fakulteto za strojništvo akademski skupnosti zagotovili pogoje, primerljive z najboljšimi univerzami v Evropi. Opozoril je, da sedanja fakulteta deluje v starih prostorih, ki so za inženirsko fakulteto neprimerni za sodobno delo, ter spomnil, da je priprava projekta trajala kar nekaj časa. »Nova stavba ne bo zgolj arhitekturni mejnik, temveč predvsem prostor vrhunskega znanja, raziskovanja in inovacij,« je poudaril.

Papič je izpostavil, da so poleg finančnih sredstev prav infrastrukturni pogoji najpomembnejši za kakovostno visokošolsko izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. »Ta vlada je zagotovila oboje. V oba naša krovna zakona smo zapisali postopen dvig finančnih sredstev, hkrati smo zagnali največji investicijski cikel v visokošolsko in znanstvenoraziskovalno infrastrukturo po celotni Sloveniji,« je poudaril.

Ob tem je navedel, da bo ljubljanska univerza to poletje dobila dve novi stavbi, saj bodo zaključili novogradnji medicinske in veterinarske fakultete. Veseli ga, da se jima bodo v prihodnjih letih pridružili še nova fakulteta za strojništvo in fakulteta za farmacijo.

Dekan fakultete za strojništvo Jernej Klemenc je predstavil zasnovo nove stavbe, ki bo študentom in raziskovalcem zagotovila najsodobnejše laboratorije ter pedagoške prostore, primerljive z najboljšimi evropskimi institucijami. Objekt bo umeščen v središče Brdo, kjer se že nahajajo druge fakultete, kar bo po njegovih besedah dodatno okrepilo interdisciplinarno sodelovanje. Zgradba bo zasnovana kot energetsko visoko učinkovita, skladna s standardi trajnostne gradnje. Predviden začetek gradnje je leta 2026, zaključek pa junija 2029.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je dodal, da gre za eno najpomembnejših investicij na področju znanosti in visokega šolstva v tem obdobju. Poudaril je, da bo od 160 milijonov evrov 80 milijonov evrov predstavljalo evropsko sofinanciranje, 27 milijonov evrov integralni proračun, 53 milijonov evrov pa bo prispevala univerza.