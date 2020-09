FOTO:V Ljubljani dvajsetič na ulicah proti vladi

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

10.000 biciklov zbranih je

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Kaj se bo zgodilo? Ta vlada bo neizogibno padla!«»Danes ni kar en petek, to je jubilejni petek,« pravijo protestniki. »Za vse bo dovolj prostora. Tradicionalni krog po Ljubljanskih ulicah. Gremo spet na trg republike.«Dvajsetič na ulicah, sodeč po pozivih na družbenih omrežjih znova predvsem na kolesih. Ljubljana in drugi kraji po Sloveniji bodo znova prizorišča protivladnih protestov. Znova z začetkom ob 19. uri.Ponovno so poskrbeli tudi za popoldanski uvod. Tokrat pred sedežem generalnega finančnega urada Finančne uprave Republike Slovenije na Šmartinski cesti v Ljubljani. V času, ko je v notranjosti objekta morda komu že odzvonila ura za petkov odhod domov, so uprizorili Akcijo opogumljanja žvižgačev. Njen osrednji del je bil govor»10.000 biciklov zbranih je. To je fakt, ki se ovreči ga ne da ... Protestiramo v miru z maskami čez obraz. ... In kot je fakt, da ljudstvo dosti vas ima ... In kot je fakt, da vse ukrepe ubogamo,« zvenijo izseki iz nenavadnega besedila, s katerim so protestniki podložili in na Facebooku objavili lastno različico globalnega hita gruzijsko-britanske pevkeizpred let, naslovljeno Nine Million Bicycles. Drža, da protestiraš proti vladi, upoštevajoč vladne ukrepe, je morda komu nenavadna, protestniki pa so medse znova povabili vse, ki bi lahko prišli s kolesi ali drugimi sredstvi od skirojev do kotalk in palic. Tudi peš.se je s prenosom izpred Finančne uprave oglasil ob 15. uri. Osrednji govorec Akcije opogumljanja žvižgačev je bilIvan Gale, napovedan kot veliki žvižgač leta 2020. Dogodek so napovedali tudi v Inštitutu 8. marec.»Opogumite se. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da ne boste ostali sami. Ljudje imajo dovolj koruptivnih praks, sprege gospodarstva in politike. Čas je, da se to preseka. Mogoče boste s tem da ste tiho, obvarovali peščico nepridipravov, na cedilu pa boste pustili dva milijona drugih,« je med drugim povedal Gale.Nekaj protestnikov je pred vhodom tamkajšnim zaposlenim delilo piščalke in sporočila na letakih.Zakaj Furs? Ozadje akcije predstavlja vladna odstavitev generalnega direktorja Petra Jenka z vrha Fursa . Vlada je na njegovo mesto za vršilko dolžnosti generalne direktorice imenovala dolgoletno članico SDS. Kot zapišejo protestniki, se je prvič v zgodovini finančne uprave zgodilo, da prihaja direktor neposredno iz vrst vladajoče politične stranke.Gale je menjavo na vrhu Fursa označil za »hiter udar na vodilni položaj«. V ozadju Jenkove zamenjave naj bi bil sporni posel z ventilatorji podjetja Geneplanet, je v torek poročala TV Slovenija.