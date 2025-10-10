  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zakaj je treba zapreti Dunajsko cesto in kaj prinaša srečanje poslancev Nata

    Slovensko glavno mesto od danes do ponedeljka gosti več kot 250 poslancev iz 32 držav članic zveze Nato – Zaradi dogodka otežen promet.
    Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je bilo včeraj zaradi priprav na prihod 250 pomembnih gostov v celoti zaprto. Foto Matej Družnik
    Galerija
    Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je bilo včeraj zaradi priprav na prihod 250 pomembnih gostov v celoti zaprto. Foto Matej Družnik
    Novica Mihajlović
    10. 10. 2025 | 05:00
    10. 10. 2025 | 06:29
    4:55
    A+A-

    Če po ničemer drugem, si bodo Ljubljančani 71. letno zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato zapomnili po prometu, ki bo še bolj otežen kot sicer, če je to sploh mogoče. Od 7. ure danes do ponedeljka, predvidoma do 18. ure, bodo popolnoma zaprti prometna pasova Dunajske ceste in pločnik mimo Gospodarskega razstavišča iz središča mesta proti Bežigradu.

    Preverili smo, zakaj je treba zapreti eno glavnih prometnic v prestolnici, o čem se bodo pogovarjali udeleženci in kako pomemben je ta dogodek za varnost državljanov članic zveze Nato.

    Parlamentarna skupščina Nata, ki jo gosti državni zbor, bo z današnjim dnem v Ljubljani začela svoje 71-letno zasedanje. Zbralo se bo več kot 250 parlamentarcev iz 32 držav članic Nata in partnerskih držav, da bi razpravljali o najbolj perečih varnostnih izzivih današnjega časa in določili ključne prednostne naloge severnoatlantskega zavezništva za prihodnja leta.

    Čeprav je skupščina institucionalno ločena od Nata, je pomembna vez med zavezništvom 32 držav in parlamenti članic Nata. Prireditelji pojasnjujejo, da parlamentarna skupščina zagotavlja večjo preglednost politik Nata ter spodbuja boljše razumevanje ciljev in poslanstev zavezništva med zakonodajalci in državljani zavezništva.

    Govorci: od zanimivih do »zanimivih«

    Čeprav so prebivalci in obiskovalci Ljubljane ob obilici policijskih siren že včeraj lahko slutili, da se v mestu pripravlja nekaj velikega in bo promet mimo Gospodarskega razstavišča v celoti zaprt že danes od sedme ure zjutraj, bo otvoritveni dogodek šele danes ob 16. uri.  Dnevni red zasedanja bosta okoli 80 akreditiranim novinarjem predstavila vodja slovenske delegacije Janez Žakelj in predsednik parlamentarne skupščine Nata, Portugalec Marcos Perestrello.

    Jutri pa se bo začelo zares, in sicer s sejami odborov za demokracijo in varnost, za obrambo in varnost, odbora za gospodarstvo in varnost ter političnega odbora. Med sobotnimi govorniki izstopajo Aleksander Mervar iz Elesa, ki bo govoril o krepitvi varnosti pri preskrbi z električno energijo v Sloveniji, Keir Giles z britanskega inštituta Rusi s predavanjem o ruskih dezinformacijah, poljski general Piotr Błazeusz, ki bo predstavil krepitev protizračne obrambe na vzhodnem krilu Nata, Rob Murray pa bo pojasnjeval podrobnosti finančne arhitekture, ki bo podpirala prenovljene načrte porabe za obrambo v članicah Nata.

    Med vsebinsko bolj zanimivimi bo gotovo nedeljsko zasedanje odbora za znanost in tehnologijo. Med poročevalci tega odbora je treba izpostaviti Svena Clementa s poročilom o pripravah Nata na prihodnost, v kateri se bodo države vojskovale z napravami, vodenimi na daljavo; Njall Fridbertsson bo predaval o plovbi po odmrznjeni Arktiki, slovenska poročevalca v odboru za znanost in tehnologijo poslanec Žan Mahnič in vodja slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer pa bosta govorila o obrambi kibernetskega prostora oziroma o izzivih in priložnostih, ki jih ponuja vesolje. Nedeljskim sejam odborov bo sledila ponedeljkova plenarna seja, na kateri bo udeležence nagovoril tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

    Najbolj dramatično bo na cesti

    Obramboslovec Klemen Grošelj pojasnjuje, da od srečanj te vrste nikoli ni mogoče pričakovati nič dramatičnega, razprave pa bodo po njegovi oceni šle v smeri že dogovorjenega in odločenega na severnoatlantskem svetu.

    »Gre za neke vrste tematsko mreženje med ljudmi, ki imajo določeno afiniteto do tovrstnih tem ter v domačih parlamentih razpravljajo in odločajo o vprašanjih varnosti in obrambe. Tam bo tudi Mark Rutte, ki bo dal nekaj pričakovanih izjav, torej recimo, da gre v bistvu za prepričevanje prepričanih,« pravi Grošelj.

    Eno ključnih vprašanj za prihodnost in funkcionalnost Nata bo enotnost zelo pisanega in raznovrstnega bloka 32 držav, med katerimi je tudi Madžarska, ki s stališčem do Rusije in vojne v Ukrajini močno odstopa od preostalih članic.

    Grošelj ravnanje Madžarske v Natu ocenjuje kot zgledno in lojalno, strinja pa se, da bi vzpon skrajnih strank in suverenistov na oblast v številnih evropskih državah lahko predstavljal tveganje za enotnost znotraj zavezništva, vendar pri za varnost ključnih vprašanjih in v odločilnih trenutkih še vedno računa na pragmatično in solidarno ravnanje zaveznic.

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    parlamentarna skupščina NataNatovarnostobramba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada za mir

    Zakaj Trump skoraj verjetno ne bo prejel Nobelove nagrade za mir?

    Trump se v iskanju Nobelove nagrade sklicuje na svoje mirovne pobude – od Gaze do Konga.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Mundial prijateljstva

    Bilo je, kot da bi prišel v olimpijsko vas

    Mundial prijateljstva: Ulcinj že četrtič gostil festival, na katerem so se zbrale številne športne ikone z območja nekdanje Jugoslavije
    Drago Perko 10. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

    Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi.
    10. 10. 2025 | 06:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Ni jasno, ali je izraelska vojska že dobila ukaz za ustavitev ognja

    Po sklenitvi premirja se postavlja vprašanje, kdaj se bodo napadi ustavili.
    10. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Pred iztekom koncesij

    Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

    Pred sklenitvijo novih koncesijskih pogodb morajo na občini sprejeti pravne akte. Pogodba z družbama KPL in JRL poteče novembra 2026.
    Manja Pušnik 10. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

    Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi.
    10. 10. 2025 | 06:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Ni jasno, ali je izraelska vojska že dobila ukaz za ustavitev ognja

    Po sklenitvi premirja se postavlja vprašanje, kdaj se bodo napadi ustavili.
    10. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Pred iztekom koncesij

    Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

    Pred sklenitvijo novih koncesijskih pogodb morajo na občini sprejeti pravne akte. Pogodba z družbama KPL in JRL poteče novembra 2026.
    Manja Pušnik 10. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo