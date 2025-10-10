Zakaj je treba zapreti Dunajsko cesto in kaj prinaša srečanje poslancev Nata

Če po ničemer drugem, si bodo Ljubljančani 71. letno zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato zapomnili po prometu, ki bo še bolj otežen kot sicer, če je to sploh mogoče. Od 7. ure danes do ponedeljka, predvidoma do 18. ure, bodo popolnoma zaprti prometna pasova Dunajske ceste in pločnik mimo Gospodarskega razstavišča iz središča mesta proti Bežigradu.

Preverili smo, zakaj je treba zapreti eno glavnih prometnic v prestolnici, o čem se bodo pogovarjali udeleženci in kako pomemben je ta dogodek za varnost državljanov članic zveze Nato.

Parlamentarna skupščina Nata, ki jo gosti državni zbor, bo z današnjim dnem v Ljubljani začela svoje 71-letno zasedanje. Zbralo se bo več kot 250 parlamentarcev iz 32 držav članic Nata in partnerskih držav, da bi razpravljali o najbolj perečih varnostnih izzivih današnjega časa in določili ključne prednostne naloge severnoatlantskega zavezništva za prihodnja leta.

Čeprav je skupščina institucionalno ločena od Nata, je pomembna vez med zavezništvom 32 držav in parlamenti članic Nata. Prireditelji pojasnjujejo, da parlamentarna skupščina zagotavlja večjo preglednost politik Nata ter spodbuja boljše razumevanje ciljev in poslanstev zavezništva med zakonodajalci in državljani zavezništva.

Govorci: od zanimivih do »zanimivih«

Čeprav so prebivalci in obiskovalci Ljubljane ob obilici policijskih siren že včeraj lahko slutili, da se v mestu pripravlja nekaj velikega in bo promet mimo Gospodarskega razstavišča v celoti zaprt že danes od sedme ure zjutraj, bo otvoritveni dogodek šele danes ob 16. uri. Dnevni red zasedanja bosta okoli 80 akreditiranim novinarjem predstavila vodja slovenske delegacije Janez Žakelj in predsednik parlamentarne skupščine Nata, Portugalec Marcos Perestrello.

Jutri pa se bo začelo zares, in sicer s sejami odborov za demokracijo in varnost, za obrambo in varnost, odbora za gospodarstvo in varnost ter političnega odbora. Med sobotnimi govorniki izstopajo Aleksander Mervar iz Elesa, ki bo govoril o krepitvi varnosti pri preskrbi z električno energijo v Sloveniji, Keir Giles z britanskega inštituta Rusi s predavanjem o ruskih dezinformacijah, poljski general Piotr Błazeusz, ki bo predstavil krepitev protizračne obrambe na vzhodnem krilu Nata, Rob Murray pa bo pojasnjeval podrobnosti finančne arhitekture, ki bo podpirala prenovljene načrte porabe za obrambo v članicah Nata.

Med vsebinsko bolj zanimivimi bo gotovo nedeljsko zasedanje odbora za znanost in tehnologijo. Med poročevalci tega odbora je treba izpostaviti Svena Clementa s poročilom o pripravah Nata na prihodnost, v kateri se bodo države vojskovale z napravami, vodenimi na daljavo; Njall Fridbertsson bo predaval o plovbi po odmrznjeni Arktiki, slovenska poročevalca v odboru za znanost in tehnologijo poslanec Žan Mahnič in vodja slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer pa bosta govorila o obrambi kibernetskega prostora oziroma o izzivih in priložnostih, ki jih ponuja vesolje. Nedeljskim sejam odborov bo sledila ponedeljkova plenarna seja, na kateri bo udeležence nagovoril tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Najbolj dramatično bo na cesti

Obramboslovec Klemen Grošelj pojasnjuje, da od srečanj te vrste nikoli ni mogoče pričakovati nič dramatičnega, razprave pa bodo po njegovi oceni šle v smeri že dogovorjenega in odločenega na severnoatlantskem svetu.

»Gre za neke vrste tematsko mreženje med ljudmi, ki imajo določeno afiniteto do tovrstnih tem ter v domačih parlamentih razpravljajo in odločajo o vprašanjih varnosti in obrambe. Tam bo tudi Mark Rutte, ki bo dal nekaj pričakovanih izjav, torej recimo, da gre v bistvu za prepričevanje prepričanih,« pravi Grošelj.

Eno ključnih vprašanj za prihodnost in funkcionalnost Nata bo enotnost zelo pisanega in raznovrstnega bloka 32 držav, med katerimi je tudi Madžarska, ki s stališčem do Rusije in vojne v Ukrajini močno odstopa od preostalih članic.

Grošelj ravnanje Madžarske v Natu ocenjuje kot zgledno in lojalno, strinja pa se, da bi vzpon skrajnih strank in suverenistov na oblast v številnih evropskih državah lahko predstavljal tveganje za enotnost znotraj zavezništva, vendar pri za varnost ključnih vprašanjih in v odločilnih trenutkih še vedno računa na pragmatično in solidarno ravnanje zaveznic.