V Ljubljani pogrešajo mladoletnico

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili na Policijski postaji Ljubljana Moste obveščeni o izginotju 16-letne Perle Santana Osoria iz Ljubljane. Pogrešano dekle so nazadnje videli 27. avgusta, svojci pa so se z njo nazadnje slišali včeraj.



Šestnajstletnico na policiji opišejo kot osebo suhe postave, visoko 155 centimetrov, temnejše polti, črnih dolgih las, ki segajo prek ramen, in rjavih oči. Oblečena je bila v črno kratko majico, jeans jakno svetlo modre barve in jeans hlače svetlo modre barve, obuta pa v športne copate Adidas živo roza barve.



​Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo najbližji policijski postaji ali Policijski postaji Ljubljana Moste (01/ 586 76 00) oziroma da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.