V Ljubljani protest proti Natu

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je danes v organizaciji Mirovnega inštituta potekal Festival miru, ki je z raznolikim programom mimoidoče ozaveščal o »nujnosti iskanja alternativnih poti do miru«. Hkrati je potekalo tudi branje imen vseh palestinskih otrok, ubitih v Gazi, ki bo zaradi velikega števila žrtev trajalo do nedelje popoldne.

Festival miru je potekal v znamenju razmisleka o prihodnosti brez nasilja in orožja. Med drugim so se lahko mimoidoči udeležili delavnic za otroke ter branja poezije, literarnih odlomkov in serije pisem Živeti mir - glasovi pesnikov, pisateljev in obiskovalcev. Na Kongresnem trgu so po navedbah organizatorjev nastopili tudi številni glasbeniki in drugi umetniki.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Popoldne so na okrogli mizi politologa Rok Kogej in Uroš Lipušček, sociolog in direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori ter novinar RTV Slovenija Boris Vasev govorili o pomenu mirovne politike danes. Med drugim so razpravljali o vprašanju, zakaj je razoroževanje ključno.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Popoldne je potekal tudi osrednji del festivala - ljudska mirovna skupščina, namenjena skupnemu oblikovanju predlogov in zahtev državljank in državljanov za mirovno politiko Slovenije in širše.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Ob tem so na Mirovnem inštitutu zapisali, da je skupščina »prostor za iskanje skupnih rešitev, oblikovanje konkretnih zahtev do političnih odločevalcev in strank ter krepitev glasu civilne družbe za pravično in nenasilno prihodnost«.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Hkrati je na Kongresnem trgu na pobudo umetniške iniciative Float 2 Gaza in umetniškega kolektiva Hupa Brajdič potekalo branje imen otrok, ubitih v vojni v Gazi. Vsak bralec ali bralka je prebral delež imen.

Akcija je del svetovnega gibanja Global Art Mobilization, ki kulturne delavke in delavce spodbuja k akcijam v znak solidarnosti s Palestinci in Palestinkami. Branje je potekalo tudi v drugih slovenskih krajih.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Zvečer so v sklopu festivala pripravili tudi protestni shod proti zvezi Nato, katere parlamentarna skupščina od petka do ponedeljka zaseda v Ljubljani. Okoli 150 protestnikov se je po poročanju Televizije Slovenija s Kongresnega trga sprehodilo do Gospodarskega razstavišča, ki gosti dogodke v okviru zasedanja.

Protest proti Natu. FOTO: Črt Piksi

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane. Slišati je bilo tudi številne druge kritike zavezništva in pozive k izstopu Slovenije iz njega.