V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

V Savljah v Ljubljani se je okoli 16. ure iztiril potniški vlak. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so pregledali vlak in nudili pomoč pri izkrcanju potnikov, poroča STA.

Poškodovanih ni bilo. Nastala pa je večja gmotna škoda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. »Vzrok za iztirjenje izven naseljenega območja še ni pojasnjen in je predmet ogleda in nadaljnjih preiskav. Ogleda se je udeležil tudi preiskovalec železniških nesreč. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« še dodajajo na PU Ljubljana.