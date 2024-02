V Ljubljani shod v podporo novinarjem v Gazi

Sindikat in društvo novinarjev sta danes ob 13. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani organizirala shod v podporo novinarjem in drugim medijskim delavcem v Palestini, 26. februar so namreč mednarodne novinarske organizacije razglasile za mednarodni dan podpore palestinskim novinarjem.

Na shodu se je zbralo nekaj deset ljudi, večinoma medijskih delavcev. Predsednik novinarskega društva Gašper Andrinek je prebral imena ubitih novinarjev, čemur je sledila minuta molka. Med govorniki sta bila tudi novinarja Dela Boštjan Videmšek in Branko Soban. Slednji je poudaril, da je prva žrtev vojne resnica, in opozoril na izraelsko blokado Gaze, zaradi katere tuji poročevalci ne morejo v oblegano enklavo, če pa že, jih tja popeljejo Izraelci, ki jim nato zbrano gradivo pregledajo in cenzurirajo, kar pa ni več poročanje, temveč propaganda, je bil jasen Soban. Sindikalistka in novinarka RTV Helena Milinković je opozorila na trpljenje palestinskega prebivalstva in delovanje Izraela označila za genocid.

Najbolj smrtonosni meseci za novinarje

»V zadnjih štirih mesecih je bilo po podatkih Odbora za zaščito novinarjev (CPJ) v Gazi ubitih sto novinarjev,« so zapisali novinarji. Gre za najbolj smrtonosne mesece za medijske delavce, odkar so leta 1992 začeli sistematično popisovati smrtne žrtve med njimi.

Prva žrtev vojne je resnica, je dejal Branko Soban. FOTO: Črt Piksi

Pozvali so k takojšnjemu koncu pokola brez primere in poudarili, da so »potrebe novinarskih kolegov v Gazi kritične, uničenih je bilo vsaj 50 uredniških prostorov«. Mednarodno novinarsko združenje IFJ opozarjajo tudi na slabo medijsko pokritost konflikta, zaradi izraelske izključitve svetovnih medijev iz enklave.

»Novinarji, medijski delavci in njihovi sodelavci v Gazi so ključnega pomena za poročanje o nečloveških razmerah, poleg tega pa so pomembne priče vojnih in drugih zločinov ter posledično igrajo ključno vlogo pri zbiranju dokazov, tudi za mednarodno kazensko sodišče,« so opozorili zastopniki slovenskih novinarjev.

Shod v podporo novinarjem v Gazi. FOTO: Črt Piksi

Pozivu se je pridružila tudi iniciativa Glas ljudstva, ki je spomnila, da Izrael s targetiranimi napadi na novinarje krši mednarodno pravo. »Skoraj tri četrtine vseh novinarjev, ubitih leta 2023, je bilo ubitih med genocidom v Gazi,« so zapisali in dodali, da mora Izrael odgovarjati za svoja dejanja. »Zahtevajmo svobodo medijskega poročanja in varnost novinarjev. Ne zgolj v tem ključnem trenutku v Gazi, temveč tudi na svetovni ravni v času, ko je svoboda medijev povsod na udaru.«