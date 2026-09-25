V Šiški ostali brez pediatrinje, kje lahko starši še dobijo zdravnika za otroka?

Kakšne težave lahko povzroči odhod pediatra iz zdravstvenega doma, se je pred kratkim znova pokazalo v ljubljanski Šiški, največjem naselju v Ljubljani s približno 36.000 prebivalci, katerih število pa zaradi novogradenj na tem območju še narašča. Pediatrinja Helena Turk Škrubej po novem dela v Zdravstvenem domu (ZD) Grosuplje, zato je 1189 otrok v šišenski enoti ZD Ljubljana ostalo brez zdravnika. Starši se zdaj poskušajo znajti po svoje, kajti v Ljubljani v javni mreži trenutno ni pediatra, ki bi še sprejemal paciente. Kot so potrdili v ZD Ljubljana, za zdaj nimajo pediatra, ki bi lahko prevzel ambulanto Helene Turk Škrubej in vse njene opredeljene paciente. Zdravnike za najmlajše paciente aktivno iščejo in bi lahko zaposlili takoj, vendar je pomanjkanje na primarni ravni preprosto ...