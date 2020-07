V Ljubljani tudi ta petek protivladni protest

Preberite še: Protestniki so organizirali ljudsko skupščino

245 političnih zahtev

Protivladni protesti so s trinajsto etapo izpred tedna, ko se je po uradnih podatkih policije zbralo okoli 3000 ljudi, prišli do ustanovitve ljudske skupščine. Danes napovedujejo predstavitev dela političnih zahtev. Kot smo poročali pred tednom, so se prisotni v okviru foruma, ki so ga označili za ljudsko skupščino, pogovarjali o marsičem: o alternativah obstoječemu političnemu sistemu, delavskih in socialnih pravicah, kulturni politiki, praktičnih intervencijah in taktikah, koronavirusu in zdravstveni problematiki, okolju in trajnostnem razvoju, medijski svobodi in sovražnem govoru.Neformalni organizator dogodkase je domov vrnil z globo, včeraj pa na Facebooku zapisal, da se je ljudska skupščina preselila tudi na to družbeno omrežje.Nocojšnji protest ob 19. uri se bo znova začel na Prešernovem trgu, sodeč po napovedih meteorologov mu nebo tudi tokrat ne bo naklonjeno. Arso je za jug in vzhod države za nocojšnji večer in čez noč objavil opozorilo zaradi neurij.Protestniki so za uvod v nocojšnje dogajanje v podhodu med Moderno galerijo in Tivolijem napovedali potiskovanje dežnikov, pelerin in ostalega, kar na protestu pride prav. Na Prešernovem trgu pa obljubljajo predstavitev dela političnih zahtev, izoblikovanih v okviru skupščine. Kot zapišejo, se je v celoti nabralo 245 predlogov in zamisli.