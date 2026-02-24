  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    V Ljubljani vendarle slišali stisko ledvičnih bolnikov

    Sicer kratkoročna rešitev je zdravstvenim domovom kupila nekaj časa. V marsikateri občini bodo koncesionarja težko dobili.
    Kratkoročna rešitev je zdravstvenim ustanovam kupila nekaj časa. FOTO: Dejan Javornik
    Kratkoročna rešitev je zdravstvenim ustanovam kupila nekaj časa. FOTO: Dejan Javornik
    Anja Intihar
    24. 2. 2026 | 09:00
    24. 2. 2026 | 09:21
    6:26
    V drugi polovici maja se izteka enoletni rok, v katerem morajo zdravstvene ustanove prekiniti pogodbe z zunanjimi izvajalci – tudi z izvajalci sanitetnih prevozov. Kar nekaj direktorjev zdravstvenih domov je večkrat opozorilo ministrstvo za zdravje, da bodo imeli z junijem težave, kako zagotoviti prevoz pacientov na dializo oziroma drugam brez spremstva zdravstvenega delavca. Pobudo za premislek sta dali tudi Zveza društev ledvičnih bolnikov in Zveza organizacij pacientov.

    Kako po novem na dializo, če ne bo koncesionarja?

    Po 21. maju bi morali zdravstveni domovi zagotoviti zadostne kapacitete vozil in voznikov za prevoze bolnikov ali pa bi občine morale izpeljati postopek za pridobitev koncesije. A na vseh območjih zelo verjetno ne bi mogli pravočasno zadostiti zakonskim zahtevam.

    Zdravstvene institucije zaradi kadrovske stiske oziroma premajhnega voznega parka sanitetnih prevozov namreč ne bi mogle same izvajati, če pa, nastalih stroškov ne bi mogli kriti. Kot kaže, je ministrstvo za zdravje (vsaj začasno) prisluhnilo opozorilom, da se bodo bolniki prisiljeni znajti sami. V državnem svetu je bila v ponedeljek sprejeta odločitev, da bo zakon o podaljšanju sprejet na zadnji seji v tem mandatu, torej jutri.

    Predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije Dragica Mlinšek je povedala, da so »na ministrstvu za zdravje prisluhnili njihovim ugotovitvam o možnih zapletih s sanitetnimi in nenujnimi prevozi po 21. maju, ko bo prenehalo prehodno obdobje, določeno v zakonu o zdravstveni dejavnosti«.

    Kadar javni zavodi ne bodo zmožni sami ali v sodelovanju z drugim zdravstvenim zavodom izvajati teh prevozov, bodo še zmeraj lahko sklenili pogodbo s podizvajalci – podjetniki ali gospodarskimi družbami –, ki imajo ustrezno dovoljenje ministrstva za zdravje in dovoljenje za izvajanje dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov, kamor spadajo tudi sanitetni prevozi. Dragica Mlinšek je dejala, da bo tak režim veljal najdlje do 31. decembra letos.

    Prav ledvični bolniki bi bili z junijem v resnih stiskah – dializa je naporen proces, zato ni mogoče, da bi se nanjo peljali sami, mnogi niti nimajo sorodnikov, ki bi jim bili lahko za spremstvo. Kratkoročna rešitev je zdravstvenim ustanovam sicer kupila nekaj časa, a gre le za kratkoročni ukrep.

    Na ministrstvu za zdravje so na vprašanje, zakaj so se sploh odločili za spremembo, odgovorili, da je »cilj države, da se dejavnost prevozov pacientov uredi na način, da bo storitev dostopna vsem, ki so do nje, po mnenju zdravnika, upravičeni, ne glede na kraj bivanja.«

    Javni zdravstveni zavodi, ki to dejavnost izvajajo, bodo namesto sklepanja pogodb z zasebnimi izvajalci morali sprejeti odločitev, ali bodo v sklopu izvajanja dejavnosti izvedli ustrezne kadrovske in materialne okrepitve ali pa bodo ustanovitelji morali za določen del dejavnosti razpisati koncesijo, so še dodali na ministrstvu.

    V državnem svetu je bila v ponedeljek sprejeta odločitev, da bo zakon o podaljšanju sprejet na zadnji seji v tem mandatu. FOTO: Michaela Rehle/Reuters 
    V državnem svetu je bila v ponedeljek sprejeta odločitev, da bo zakon o podaljšanju sprejet na zadnji seji v tem mandatu. FOTO: Michaela Rehle/Reuters 

    Poslovna priložnost? Niti slučajno

    Potrdili so, da se je nanje obrnilo več javnih zdravstvenih zavodov, ki izvajajo prevoze pacientov, z opozorilom, da zgolj z lastnimi kadrovskimi in organizacijskimi zmogljivostmi ne bodo mogli dolgoročno zagotavljati vseh potreb prebivalcev po tej storitvi na svojem območju.

    Po naših informacijah je na enem od sestankov državni sekretar menda dejal, da je to »poslovna priložnost za zdravstvene domove«. Kako na ministrstvu odgovarjajo na opozorila direktorjev in društev ter združenj? »Na ministrstvu se zavedamo zahtevnosti situacije in izzivov, s katerimi se soočajo izvajalci, zato v okviru svojih pristojnosti aktivno iščemo ustrezne sistemske rešitve, ki bodo zagotovile stabilno, dostopno in kakovostno izvajanje prevozov pacientov,« so pojasnili.

    Po naših informacijah naj bi na enem od sestankov državni sekretar dejal, da je to »poslovna priložnost za zdravstvene domove«. FOTO: Tadej Regent
    Po naših informacijah naj bi na enem od sestankov državni sekretar dejal, da je to »poslovna priložnost za zdravstvene domove«. FOTO: Tadej Regent

    Da sanitetnih prevozov z junijem zaradi kadrovske stiske oziroma premajhnega voznega parka ne bodo mogli izvajati sami, je že v začetku februarja javno opozoril odhajajoči direktor Zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Občina bi bila primorana nemudoma poiskati koncesionarja – najverjetneje bo to prej ali slej morala storiti.

    Idrijski župan Tomaž Vencelj bo to temo še enkrat dal v obravnavo občinskemu svetu. Svetniki so na zadnji seji zavrnili odlok o podelitvi koncesije za izvajanje sanitetnih prevozov. Bojazni, da koncesionarja ne bi dobili, Vencelj nima. Na področju nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov deluje 62 izvajalcev, od tega 43 javnih in 19 zasebnih, ki imajo na podlagi koncesije sklenjeno pogodbo z ZZZS. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prevozov ima poleg izvajalcev v javni mreži še 28 gospodarskih subjektov. 

    Delovanje izvajalca je vezano na območje območno enoto ZZZS, kjer izvajalec sklene pogodbo z ZZZS.

    Bolj zaskrbljena je direktorica Zdravstvenega doma Cerknica Olga Doles, ki je povedala, da »obstaja resna nevarnost, da koncesionarja ne bodo dobili. V zdravstvenem domu pa sami niso zmožni zagotavljati omenjenih prevozov, predvsem ne dializnih, ker nimajo ne kadrovskih kapacitet ne ustrezno opremljenih vozil.«

    Kje posamezni direktorji vidijo rešitev nastalega gordijskega vozla? V tem, da stanje ostane takšno, kot je zdaj, oziroma da se v tretji odstavek sedmega člena zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva doda k zdravstvenim dejavnostim zobotehnike, laboratorijske dejavnosti, ortotike in protetike še nenujne reševalne prevoze, vključno z dializo ter preostalimi sanitetnimi prevozi.

    Po podatkih ZZZS je bilo lani opravljenih 857.697 storitev nenujnih reševalnih prevozov. Izdatki iz zdravstvene blagajne so za ta namen znašali 63,7 milijona evrov – 11 odstotkov več kot leta 2024. 

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Zdravstvo

    Kako po novem na dializo, če ne bo koncesionarja?

    Sprememba pri sanitetnih prevozih spet udarila od mest oddaljene občine. Zdravstveni domovi ne bodo smeli več sklepati pogodb z gospodarskimi subjekti.
    Anja Intihar 4. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

    Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
    Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sistem za obveščanje

    Si-alarm deluje, a je med štajersko ujmo molčal

    Med snegolomom na Štajerskem se je avstrijski sistem za obveščanje in alarmiranje sprožil, slovenski ne – kaj to pomeni?
    Novica Mihajlović 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Razpis za vrtce in šole

    Vrtec za župana ni (več) prednostna naložba

    Idrijska občina je na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole s športno dvorano dobila le 23 točk, cerkljanska se nanj sploh ni prijavila.
    Anja Intihar 23. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brezkončna afera Epstein

    Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

    Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
    23. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    sanitetni prevoziministrstvo za zdravjezdravstvozakon o zdravstveni dejavnostizdravstveni domovi

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Po umoru Roba Reinerja

    Sin slavnega režiserja trdi, da ni umoril staršev

    Sojenje Nicku Reinerju, obtoženem umora staršev, ki so ju decembra našli mrtva v njunem domu, se nadaljuje.
    24. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Huda poškodba

    Lindsey Vonn razkrila, da so ji skoraj amputirali nogo

    Ameriška smučarka Lindsey Vonn je objavila posnetek, v katerem je pojasnila, da ji je ameriški ortopedski kirurg rešil nogo pred amputacijo.
    Tim Erman 24. 2. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mestna občina Ljubljana

    Nadzorni svet stanovanjskega sklada predlagal razrešitev direktorja Rinka

    Sašo Rink je na položaju direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada četrti mandat. Prvič je bil imenovan leta 2013.
    24. 2. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Kirurginja Katarina Vujkovac Mahmutović: S tem posegom zares pomagaš ženskam

    Specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije pravi, da so jo od nekdaj zelo zanimali posegi na obrazu.
    Teja Roglič 24. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanitetni prevozi

    V Ljubljani vendarle slišali stisko ledvičnih bolnikov

    Sicer kratkoročna rešitev je zdravstvenim domovom kupila nekaj časa. V marsikateri občini bodo koncesionarja težko dobili.
    Anja Intihar 24. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
