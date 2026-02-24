V Ljubljani vendarle slišali stisko ledvičnih bolnikov

V drugi polovici maja se izteka enoletni rok, v katerem morajo zdravstvene ustanove prekiniti pogodbe z zunanjimi izvajalci – tudi z izvajalci sanitetnih prevozov. Kar nekaj direktorjev zdravstvenih domov je večkrat opozorilo ministrstvo za zdravje, da bodo imeli z junijem težave, kako zagotoviti prevoz pacientov na dializo oziroma drugam brez spremstva zdravstvenega delavca. Pobudo za premislek sta dali tudi Zveza društev ledvičnih bolnikov in Zveza organizacij pacientov.

Po 21. maju bi morali zdravstveni domovi zagotoviti zadostne kapacitete vozil in voznikov za prevoze bolnikov ali pa bi občine morale izpeljati postopek za pridobitev koncesije. A na vseh območjih zelo verjetno ne bi mogli pravočasno zadostiti zakonskim zahtevam.

Zdravstvene institucije zaradi kadrovske stiske oziroma premajhnega voznega parka sanitetnih prevozov namreč ne bi mogle same izvajati, če pa, nastalih stroškov ne bi mogli kriti. Kot kaže, je ministrstvo za zdravje (vsaj začasno) prisluhnilo opozorilom, da se bodo bolniki prisiljeni znajti sami. V državnem svetu je bila v ponedeljek sprejeta odločitev, da bo zakon o podaljšanju sprejet na zadnji seji v tem mandatu, torej jutri.

Predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije Dragica Mlinšek je povedala, da so »na ministrstvu za zdravje prisluhnili njihovim ugotovitvam o možnih zapletih s sanitetnimi in nenujnimi prevozi po 21. maju, ko bo prenehalo prehodno obdobje, določeno v zakonu o zdravstveni dejavnosti«.

Kadar javni zavodi ne bodo zmožni sami ali v sodelovanju z drugim zdravstvenim zavodom izvajati teh prevozov, bodo še zmeraj lahko sklenili pogodbo s podizvajalci – podjetniki ali gospodarskimi družbami –, ki imajo ustrezno dovoljenje ministrstva za zdravje in dovoljenje za izvajanje dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov, kamor spadajo tudi sanitetni prevozi. Dragica Mlinšek je dejala, da bo tak režim veljal najdlje do 31. decembra letos.

Prav ledvični bolniki bi bili z junijem v resnih stiskah – dializa je naporen proces, zato ni mogoče, da bi se nanjo peljali sami, mnogi niti nimajo sorodnikov, ki bi jim bili lahko za spremstvo. Kratkoročna rešitev je zdravstvenim ustanovam sicer kupila nekaj časa, a gre le za kratkoročni ukrep.

Na ministrstvu za zdravje so na vprašanje, zakaj so se sploh odločili za spremembo, odgovorili, da je »cilj države, da se dejavnost prevozov pacientov uredi na način, da bo storitev dostopna vsem, ki so do nje, po mnenju zdravnika, upravičeni, ne glede na kraj bivanja.«

Javni zdravstveni zavodi, ki to dejavnost izvajajo, bodo namesto sklepanja pogodb z zasebnimi izvajalci morali sprejeti odločitev, ali bodo v sklopu izvajanja dejavnosti izvedli ustrezne kadrovske in materialne okrepitve ali pa bodo ustanovitelji morali za določen del dejavnosti razpisati koncesijo, so še dodali na ministrstvu.

FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Poslovna priložnost? Niti slučajno

Potrdili so, da se je nanje obrnilo več javnih zdravstvenih zavodov, ki izvajajo prevoze pacientov, z opozorilom, da zgolj z lastnimi kadrovskimi in organizacijskimi zmogljivostmi ne bodo mogli dolgoročno zagotavljati vseh potreb prebivalcev po tej storitvi na svojem območju.

Po naših informacijah je na enem od sestankov državni sekretar menda dejal, da je to »poslovna priložnost za zdravstvene domove«. Kako na ministrstvu odgovarjajo na opozorila direktorjev in društev ter združenj? »Na ministrstvu se zavedamo zahtevnosti situacije in izzivov, s katerimi se soočajo izvajalci, zato v okviru svojih pristojnosti aktivno iščemo ustrezne sistemske rešitve, ki bodo zagotovile stabilno, dostopno in kakovostno izvajanje prevozov pacientov,« so pojasnili.

FOTO: Tadej Regent

Da sanitetnih prevozov z junijem zaradi kadrovske stiske oziroma premajhnega voznega parka ne bodo mogli izvajati sami, je že v začetku februarja javno opozoril odhajajoči direktor Zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Občina bi bila primorana nemudoma poiskati koncesionarja – najverjetneje bo to prej ali slej morala storiti.

Idrijski župan Tomaž Vencelj bo to temo še enkrat dal v obravnavo občinskemu svetu. Svetniki so na zadnji seji zavrnili odlok o podelitvi koncesije za izvajanje sanitetnih prevozov. Bojazni, da koncesionarja ne bi dobili, Vencelj nima. Na področju nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov deluje 62 izvajalcev, od tega 43 javnih in 19 zasebnih, ki imajo na podlagi koncesije sklenjeno pogodbo z ZZZS. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prevozov ima poleg izvajalcev v javni mreži še 28 gospodarskih subjektov.

Delovanje izvajalca je vezano na območje območno enoto ZZZS, kjer izvajalec sklene pogodbo z ZZZS.

Bolj zaskrbljena je direktorica Zdravstvenega doma Cerknica Olga Doles, ki je povedala, da »obstaja resna nevarnost, da koncesionarja ne bodo dobili. V zdravstvenem domu pa sami niso zmožni zagotavljati omenjenih prevozov, predvsem ne dializnih, ker nimajo ne kadrovskih kapacitet ne ustrezno opremljenih vozil.«

Kje posamezni direktorji vidijo rešitev nastalega gordijskega vozla? V tem, da stanje ostane takšno, kot je zdaj, oziroma da se v tretji odstavek sedmega člena zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva doda k zdravstvenim dejavnostim zobotehnike, laboratorijske dejavnosti, ortotike in protetike še nenujne reševalne prevoze, vključno z dializo ter preostalimi sanitetnimi prevozi.

Po podatkih ZZZS je bilo lani opravljenih 857.697 storitev nenujnih reševalnih prevozov. Izdatki iz zdravstvene blagajne so za ta namen znašali 63,7 milijona evrov – 11 odstotkov več kot leta 2024.