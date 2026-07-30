V Ljubljani vplačana četrta letošnja šestica, tretja v manj kot mesecu dni

Kombinacija 5, 15, 19, 22, 37 in 40 je srečnemu igralcu prinesla 421.724,50 evra. Po plačilu davka mu bo ostalo 358.465,83 evra.

Na bencinskem servisu Petrol na Tržaški cesti 131a v Ljubljani je bila vplačana dobitna kombinacija za šestico, so sporočili iz Loterije Slovenije. Gre že za tretjo šestico v manj kot mesecu dni in četrto letos.

Kombinacija številk 5, 15, 19, 22, 37 in 40 je bila izžrebana 29. julija, dobitniku pa je prinesla 421.724,50 evra. Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča, mu bo ostalo 358.465,83 evra.

Dobitek bo mogoče prevzeti od 3. avgusta do 4. oktobra letos.

FOTO: Loterija Slovenija

Tri šestice v manj kot mesecu dni

Prva letošnja šestica, vredna 2.050.615,10 evra, je bila izžrebana 31. maja, dobitni listek pa je bil vplačan v Slovenski Bistrici.

Druga je bila izžrebana 28. junija. Igralcu, ki je listek vplačal v Kranju, je prinesla 593.949 evrov in začela niz treh glavnih dobitkov v manj kot mesecu dni.

Tretja je sledila 19. julija. Dobitni listek je bil vplačan na Ravnah na Koroškem, njegova vrednost pa je znašala 526.669,40 evra.

Pred dobrim tednom, 22. julija, je bil v Kranju vplačan tudi dobitek 6 plus v vrednosti 460.329,80 evra.

V Ljubljano prihaja potujoča govorilnica

Zaradi najnovejšega dobitka bo Loterija Slovenije v Ljubljano pripeljala posebno potujočo govorilnico. Mimoidoči bodo lahko v njej dobitniku pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za šestico, vplačano v njihovem mestu.

Loterija Slovenije po lastnih navedbah približno 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje iger vsako leto vrne družbi. Sredstva namenja prek koncesijskih dajatev za invalidske, humanitarne in športne organizacije, davkov, povezanih s prirejanjem iger na srečo, ter izplačil dobitkov igralcem.