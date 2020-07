V Ljubljani znova protesti, za ogrevanje rumena maškarada

Prvo dejanje: shod rumenih mask

Petki so v središču Ljubljane rezervirani za protivladne proteste in tokratni ni izjema. Zvečer kaže na ulicah in trgih v prestolnici ponovno pričakovati reko ljudi. Že dvanajstič, tokrat najverjetneje znova predvsem na kolesih.Danes so v redosledu dogajanja pozornost namenili tudi posameznikom z drugega političnega brega, tako imenovanim rumenim jopičem oziroma nekaj desetim podpornikom vlade, ki so se prvič pojavili na alternativni proslavi ob dnevu državnosti pred dvema tednoma in na Prešernovem trgu zaposlili prisotne policiste. Ti so jih morali ločiti od protestnikov.Današnji uvod v proteste so si zamislili tako, da so ti posamezniki, označeni za provokatorje, ustvarili vtis pustnih šem. Običajne protestnike so namreč povabili, da se našemijo in se ob zberejo na rumeni maškaradi na Prešernoven trgu, na rumeni maškaradi na Prešernovem trgu.Udeležence so pozvali k prihodu v maskah, preko katerih bi si nadeli rumene jopiče. Osrednji protest bo tudi danes stekel ob 19. uri. Zaradi aktualne situacije z novimi okužbami priporočajo prihod na kolesih, ohranjanje fizične distance in uporabo mask.