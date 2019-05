FOTO:»V Ljubljano se vsak dan vozi že pol Slovenije«

Slovenskim občinam, združenim v Skupnost občin Slovenije, je prekipelo. Prihodnji mesec se podajajo v odločen boj za decentralizacijo in skladen regionalni razvoj. Cilj je priprava dokumenta, ki bo opredelil osnovne storitve, ki naj jih zagotavljajo država, državna ali druga podjetja pa tudi lokalne skupnosti za svoje državljane. Njihovi kakovost in dostopnost sta zadnja leta padli na raven, ki poglablja razlike, širi nezadovoljstvo in državljane postavlja v neenakopraven položaj.»Nastopil je ključni trenutek, ki od države zahteva strateški razmislek in odločitev na področju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi s tem ...