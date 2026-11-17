V Piratski stranki so zadovoljni z izidom nedeljskih lokalnih volitev. Še posebej to velja za Ljubljano, kjer so namesto dosedanjega enega dobili tri mestne svetnike, s tem pa tudi svoj svetniški klub. Prav tako so prvič dobili svetnika v mestnih svetih v Kopru in Mariboru, s svetnikoma v Domžalah in v Straži jih imajo skupaj sedem.

V stranki pravijo, da zbirni podatki, objavljeni na spletnih straneh Državne volilne komisije, kažejo, da so na lokalni ravni prejeli daleč največ glasov med vsemi zunajparlamentarnimi strankami.

Gre sicer za podatke o uspehu strank na volitvah v občinske svete v občinah s proporcionalnim volilnim sistemom. Ti kažejo, da so Pirati dobili skupaj 9565 oziroma 1,22 odstotka vseh glasov.

»Po številu prejetih glasov in osvojenih mandatov pa nam je uspelo celo prehiteti eno izmed parlamentarnih strank,« so se še pohvalili Pirati. Gre za stranko Resnica, ki je dobila zgolj enega svetnika in 4262 glasov ali 0,55 odstotka.

Pirati, izvoljeni v ljubljanski mestni svet, so bili izvoljeni predsednik stranke Jasmin Feratović, filozofinja Tinkara Parkelj Tihelj ter učitelj in sindikalist Matic Leon Božič.

Največji preboj so Pirati pričakovano doživeli v Ljubljani, kjer bo imela stranka odslej tri mestne svetnike. »Piratska stranka je leta 2022 v Ljubljani prejela 1720 glasov in osvojila eno svetniško mesto, tokrat pa smo prejeli več kot 6600 glasov in osvojili tri mandate. Doseženih skoraj šest odstotkov glasov krepko presega dosedanje volilne rezultate stranke,« so nanizali v stranki. Dodali so, da ta rezultat razumejo »kot potrditev našega uspešnega dela v mestnem svetu v zadnjih štirih letih«.

Pod vodstvom Jasmina Feratovića je Piratska stranka požela velik uspeh na lokalnih volitvah doslej. FOTO: Blaž Samec

S tremi svetniki bodo v ljubljanskem mestnem svetu lahko oblikovali tudi svetniški klub, skladno z občinskimi predpisi pa jim bo morala občina zagotoviti tudi uslužbenca za administrativno in za strokovno pomoč.

»Za širitev naše terenske mreže je še veliko pomembnejši uspeh v drugih občinah. Na Obali nam je uspel preboj v mestni svet Kopra, na Štajerskem smo bili uspešni v Mariboru, na Dolenjskem pa v občini Straža. Preboj nam je uspel tudi v Domžalah,« so nanizali.

Člani Piratske stranke so bili izvoljeni tudi v skupno 14 svetov četrtnih oziroma krajevnih skupnosti.

Zavedajo se, da resne politične alternative obstoječim strukturam ni mogoče zgraditi čez noč. »Pirati smo na lokalni ravni že pokazali, da lahko ponudimo kakovostne ideje in predloge za izboljšanje občinskih storitev in sistemov. Odslej bomo to lahko počeli tudi drugod po državi, ne zgolj v Ljubljani,« so poudarili.

Kot so napovedali, bodo v prihodnjih dneh sprejeli tudi odločitev, ali bodo v drugem krogu županskih volitev v Kopru, Mariboru in Ljubljani podprli katerega od kandidatov, ki sta prišla v drugi krog.