V ljubljanski UKC prihajajo novi direktorji, stari ostajajo v službi

Aleš Šabeder, generalni direktor ljubljanskega kliničnega centra, je z mest poslovnih direktorjev odslovil Matjaža Tavčarja, ki je pet let vodil kirurško kliniko, Bojana Urana, vodjo petih manjših klinik in Zlatka Lazarevića, ki je imel poslovne vajeti interne klinike v rokah dvajset let. Šabeder je decembra za Delo pojasnil, da so vzrok za kadrovske zamenjave potrebne spremembe v UKC: »Ključne so sistematizacija delovnih mest, sanacija in reorganizacija. Prvo moramo izvesti zaradi inšpekcijske odločbe iz leta 2015, ki ugotavlja, da imamo 400 zaposlenih preveč na vodilnih delovnih mestih.«Omenjeni nekdanji direktorji so ostali ...