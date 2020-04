Jelko Kacin o aktualnem dogajanju

Hospitalizirani štirje stanovalci Centra starejših Horjul

Dom starejših Ljutomer. FOTO: Sobotainfo

V ljutomerskem domu starejših občanov že 41 okuženih

Ljubljana v času samoizolacije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novinarska konferenca o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri bo sodeloval vladni govorec, bo danes ob 11. uri. Izjavo bomo prenašali v živo.Trenutno so hospitalizirani štirje stanovalci Centra starejših Horjul, ki so okuženi z novim koronavirusom, so povedali v tem centru. Iz tega doma starejših so sicer v četrtek poročali o 19 potrjenih okužbah pri stanovalcih, prav tako so okuženi štirje zaposleni, ki so doma v karanteni.Stanovalce horjulskega centra starejših, za katere obstaja sum na okužbo, zdravnik napoti na testiranje. V četrtek je bilo testiranih sedem stanovalcev, pri dveh je bil test pozitiven, so sporočili iz Deosa, ki upravlja dom.Zaposlenim se vsakodnevno ob prihodu na delo izmeri temperatura, povpraša se jih tudi po zdravstvenem stanju in počutju. V primeru suma na okužbo gredo do osebnega zdravnika, ta jih pošlje na testiranje in ostanejo doma do rezultatov. Če je test negativen, se lahko vrnejo na delo, če je pozitiven, pa ostanejo v domači karanteni.Število okuženih z novim koronavirusom Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer se je povečalo za osem, skupno jih je tako 41. V četrtek pozno popoldne so iz doma v hiše turističnega kompleksa Bioterme Mala Nedelja preselili 15 stanovalcev, ki niso okuženi z novi koronavirusom in lahko skrbijo zase, ostajajo pa v karanteni.Po besedah ljutomerskega podžupanaje selitev potekala brez zapletov. Varovance so preselili zaposleni DSO Ljutomer in Zdravstvenega doma Ljutomer, v pripravljenosti so bili tudi pripadniki civilne zaščite in gasilci.S tem so v domu pridobili deset sob, v katere bodo lahko namestili stanovalce, ki ostajajo v njem. Dom bodo razdelili na tri izolirana območja, v prvem bodo zdravi, v drugem sumljivi in v tretjem oboleli oskrbovanci. Danes bodo prišli pomagat pri oskrbovanju varovancev v toplicah in domu dodatni zdravstveni delavci.Na občini pa so zaskrbljeni, ker bodo malice za preseljene varovance v Bioterme vozili iz DSO. »Pristojni naj bi to dovoljevali, mislim pa, da je to sporno, ker smo v torek govorili o tem, da iz doma, ki je kontaminiran, ne sme nič. Zdaj smo posredovali, da se DSO dogovori z Biotermami, da bi malice pripravljali tam,« je povedal Miholič.Na občini tudi menijo, da bi se morala v reševanje težav vključiti tudi država in da bi morali že prej najti primerno zdravilišče, kamor bi lahko preselili stanovalce, ki niso okuženi. Zaradi nevarnosti vse več obolelih v sodelovanju z vlado še vedno iščejo večje alternativne prostore v regiji.