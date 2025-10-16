V Logu pod Mangartom odločno nasprotujejo popolni zapori ceste

V Bovcu je v zadnjih dneh zavrelo zaradi napovedane popolne zapore ceste Bovec–Predel pri Klužah, ki je potrebna zaradi urejanja strmih skalnih brežin nad cesto in nameščanja varovalnih mrež. Zaporo bi po prvotnem obvestilu direkcije morali vzpostaviti že v sredo, a so kasneje neuradno sporočili, da bodo to storili po jesenskih šolskih počitnicah, predvidoma 3. novembra.

Cesta bi bila zaprta ob delovnikih med 7.30 in 13.30 ter med 14.30 in 16. uro, sicer pa odprta. Zapore prav tako ne bi bilo, ko na gradbišču zaradi slabega vremena ne bi bilo delavcev, ter v času božično-novoletnih praznikov med 20. decembrom in 6. januarjem.

Občani Bovca so se proti zapori med drugim organizirali tudi z zbiranjem podpisov, v sredo pa je v Logu pod Mangartom potekal sestanek občinske uprave, nadzornika in enega od izvajalcev, na katerem so krajani izrazili svoje pomisleke. Skrbi jih, da bi v primeru zaprtja prelaza Predel zaradi zimskih razmer ostali ujeti v dolini.

Predvsem so mnenja, da se ni dovolj razmišljalo o alternativah, denimo o gradnji predora mimo problematičnega odseka ali začasnega obvoza skozi dolino Koritnice, ki bi kasneje lahko služil za kolesarsko stezo. Župan Valter Mlekuž je dejal, da so se o obeh možnostih pred leti že pogovarjali in opravljali oglede na terenu, od obeh pa so po začetnih ogledih odstopili.

Na vprašanja o nočnem delu oziroma drugih različicah, pri katerih bi cesta ostala odprta, je Peter Poljanec iz podjetja Kaskader dejal, da se tovrstna dela nikjer ne izvajajo ponoči ter da bi bilo delo brez uporabe težke gradbene mehanizacije izjemno naporno. Čeprav bi tehnično dela lahko izvedli brez zapiranja ceste, pa nihče ne bi želel prevzeti odgovornosti za varnost prometa v času odprtega delovišča, je pojasnil zbranim.

Krajani so mnenja, da bi se moralo o alternativah popolni zapori razmišljati že prej, predvsem pa, da bi se jih moralo v proces vključiti že prej. Skrbijo jih tudi slabe izkušnje del na istem odseku leta 2022, ko je bila sprva napovedana trimesečna zapora podaljšana na pol leta.

Branko Vidmar iz Razvojne zadruge Mangart je opozoril, da bo morebitna zapora prizadela tudi delovanje smučišča v Logu pod Mangartom, ki ga čez teden obiskujejo predvsem otroci na smučarskih tečajih, nadalje pa tudi začetek sezone soteskanja. Lani je od 20. aprila do 20. junija, ko naj bi se zapore končale, bližnji soteski Fratarica in Predelica obiskalo skoraj 1800 gostov.

Mlekuž je dejal, da bo pomisleke občanov in nasprotovanje zapori posredoval direkciji za infrastrukturo, ta pa utegne po njegovem mnenju zaradi tega tudi odstopiti od načrtovanih del.