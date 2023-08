V Lučah začetek gradnje zaščitnega zidu na cesti proti Ljubnemu

V Občini Luče so danes začeli graditi zaščitni zid na delu glavne ceste proti Ljubnemu ob Savinji, ki je zaradi posledic nedavne ujme zaprta. Župan Klavdij Strmčnik upa, da bodo čez okoli dva tedna lahko ponovno vzpostavili to pomembno prometno povezavo v Zgornji Savinjski dolini.

Z gradnjo zaščitnega zidu bodo uredili enega od treh močno poškodovanih odsekov na glavni cesti, ki vodi z Ljubnega ob Savinji proti Lučam in potem naprej v Solčavo. Obnova ostalih dveh odsekov je manj zahtevna, zato bo verjetno izvedena še pred dokončanjem omenjenega zidu. »Gre za zid, ki bo služil kot podporni zid za cesto, obenem pa bo predstavljal protipoplavno zaščito za objekte, ki so bili poplavljeni na območju Strug,« je danes za STA povedal župan Strmčnik.

Po njegovih ocenah bo gradnja zidu trajala najmanj deset dni. »Upam, da bo v 10 do 14 dneh cesta spet prevozna in se bo lahko življenje pri nas spet začelo normalno odvijati,« je dejal.

Tri objekte je treba odstraniti

S prebivalci Strug, ki jim je ujma uničila ali poškodovala hiše, so imeli v sredo zvečer sestanek, na katerem so spregovorili o možnih rešitvah. Statik, ki je pregledal objekte na tem območju, jim je predstavil prve ugotovitve. »Za tri objekte je ocenil, da so statično neprimerni za bivanje in bi jih bilo treba odstraniti, za druge pa je napisal, da so z določenimi dodatnimi posegi še lahko uporabni,« je pojasnil župan.

»Seveda je ob tem ključno vprašanje, ki se je tudi na sestanku odprlo, kako bo s protipoplavno zaščito. Ker ljudi je strah; hiše so trenutno na suhem, a kaj bo, ko bo spet dež,« je dejal.

Nujen je temeljit premislek

Odgovor na to vprašanje morajo po njegovih besedah dati pristojne državne službe, med drugim direkcija za vode in direkcija za infrastrukturo, in šele potem se bodo stanovalci lahko odločili, kje bodo živeli. »Teh zadev ni mogoče reševati čez noč, ampak jih je treba temeljito premisliti in načrtovati,« pravi župan.

Struge. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Tudi za ta zaščiti zid, ki smo ga danes začeli graditi, je po mojem dobro, da so pogovori trajali malo dlje, kot smo sprva pričakovali, saj smo se lahko vsi uskladili, tako občina kot vodarji in cestarji. Zdaj je zadeva bolje načrtovana in s tem se vzpostavlja trajna rešitev, ki ne bo omogočila le ponovne vzpostavitve prometne povezave, ampak tudi prispevala k poplavni varnosti,« je še povedal župan.

V Strugah, ki zajema tri naselja ob Savinji, je bilo pred ujmo 14 hiš z okoli 40 prebivalci. Trenutno na tem območju bivata le dve osebi, ostali so začasno razseljeni.