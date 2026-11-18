V koprskem pristanišču so prejšnji teden v enem od luških bazenov odkrili paket s prepovedanimi drogami, ki je plaval v morju. Po poročanju Radia Koper je vseboval več manjših zavitkov, od katerih je domnevno vsaj eden manjkal. Policisti in potapljači so pregledali območje najdbe, po neuradnih informacijah pa so poostrili tudi nadzor nad zaposlenimi ob izhodu iz pristanišča.

Za zdaj ni znano, kako je paket prišel v morje in komu je bil namenjen. Zaradi močne burje obstaja možnost, da ga je morski tok prinesel od drugod. Prav tako še niso znani vrsta droge in natančna količina. V Luki Koper so za Radio Koper potrdili, da preiskavo vodi policija, na koprski policijski upravi pa vprašanj niso komentirali. Tudi Finančna uprava RS konkretnega primera ni želela pojasniti.

Koprsko pristanišče se je s poskusi tihotapljenja drog srečalo že večkrat. Pred dvema letoma so pod ladjo iz Brazilije odkrili skoraj 260 kilogramov kokaina, ki sta ga poskušala iz morja v pristanišču izvleči dva potapljača. Tožilstvo je vrednost zasežene droge ocenilo na približno devet milijonov evrov.

Član uprave Luke Koper Gregor Belič je pred kratkim opozoril, da tihotapci nenehno spreminjajo načine delovanja. Poseben izziv za nadzor predstavlja kontejnerski terminal, kjer posebno pozornost namenjajo ladjam iz Brazilije in drugih južnoameriških držav.