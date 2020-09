V Luxembourgu spet o preiskavi v Banki Sloveniji

Bruselj – Generalna pravobranilka na sodišču EU Juliane Kokott bo danes ob 9.30 predstavila sklepne predloge v tožbi evropske komisije glede kriminalistične preiskave na sedežu Banke Slovenije.



Na muhi kriminalistov so bili tedanji guverner Boštjan Jazbec in njegovi najožji sodelavci. V evropski komisiji so prepričani, da je bil z zasegom dokumentov in računalniške strojne opreme ECB kršili protokol o privilegijih in imuniteti institucij Unije. Sloveniji očitajo tudi nespoštovanje načela lojalnega sodelovanja.



Generalni pravobranilci na sodišču v Luxembourgu nepristransko in neodvisno predstavijo obrazložene sklepne predloge. Sam sodni senat – o tej zadevi bo odločal veliki senat pod vodstvom predsednika sodišča Koena Lenaertsa – nikakor ni obvezan pritrditi pravobranilčevemu mnenju.



Slovenska stran je ves čas utemeljevala, da bi morala biti nedotakljivost arhivov obravnavana ozko, še zlasti v digitalni dobi. Pred javno obravnavo je za novo dinamiko poskrbel premier Janez Janša, ki je predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen v pismu predlagal poravnavo v tej zadevi. Pozanimal se je, pod kakšnimi pogoji bi Bruselj odstopil od tožbe.



Von der Leynova je nato ponudila pogovore služb evropske komisije s slovensko stranjo. Informacij, da se je pozneje pri ukvarjanju z zadevo kaj premaknilo, ni. Z evropske komisije so nam sporočili le, da ne komentirajo sodnih postopkov, ki so v teku, in napovedali odziv po objavi mnenja pravobranilke.



Sodba je pričakovana v nekaj mesecih. Tožnik lahko umakne tožbo v katerikoli fazi postopka do objave sodbe.