V Mahleju napovedali stavko

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je za torek napovedal dvourno opozorilno stavko v enotah družbe Mahle. Zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH in izvajanje programa presežnih delavcev, poroča Radio Robin. Za danes je napovedan sestanek vodstva podjetja in sindikata.

Glavne stavkovne zahteve so zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju, je poročal Radio Robin.

V sindikatu Skei Mahle obenem zahtevajo, da »se reorganizira plan investicij in investicije preusmeri v industrijske segmente, ki jih bolje obvladujemo in imamo že potencialne kupce, da se dodatne investicije preusmeri v nadgradnjo proizvodne opreme proizvodnega programa alternatojev, ta, ki naj bi se selil, s ciljem, da se poveča ustvarjanje dobička in da na ta način zagotovimo stabilizacijo podjetja, da umirimo slabo psihološko stanje zaposlenih, ki povzroča beg kadra in posledično bi lahko rekli tudi beg intelektualne lastnine«, je za radio dejal predsednik sindikata Skei v družbi Mahle Dejan Sirk.

Kot je povedal, stavko podpira večina zaposlenih tako v šempetrski kot tudi bovški in komenski enoti družbe Mahle.

Po poročanju radia naj bi se vodstvo Mahleja danes popoldan sestalo s sindikatom. Na sestanku bodo poskušali zbližati stališča in preprečiti stavko.

Če bo v torek prišlo do opozorilne stavke in če z vodstvom ne zbližajo stališč, sindikat napoveduje celodnevno stavko, in sicer za 9. december, nato pa še za 11. in 12. december.

Podjetje Mahle ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru. Družba je bila ustanovljena leta 1960 in sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.

Družba namerava prihodnje leto v BiH preseliti proizvodnjo alternatorjev. Zaradi te selitve dela nameravajo ukiniti 270 delovnih mest. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.