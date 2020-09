V Mariboru bodo v 1047 primerih ugotavljali prijave prebivališč

Preberite še:

Kar 157 prijavljenih na enem naslovu

Sistemski in nacionalni problem

»Ob tako velikem številu postopkov, dolgotrajnosti in zapletenosti je z močno okrnjenimi kadri nemogoče izslediti vse fiktivne prijave,« je dejal Đurov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist/Delo

Nadzor naj izvedejo vse upravne enote v državi

Mariborska upravna enota je opravila interno revizijo prijav stalnega in začasnega bivališča na 81 naslovih. Kot je povedal načelnik UE, so sum fiktivnih prijav ugotovili na 27 naslovih, zato bodo v 1047 primerih začeli ugotavljati stanje. Pri tem je Đurov predstavil tudi razloge in dal predloge za odpravo problematike.Za interno revizijo postopkov prijave oziroma odjave stalnega in začasnega prebivališča so se v Mariboru odločili po nedavnih navedbah predsednika vlade, s katerimi je ta opozoril na problematiko fiktivnih prijav, ki naj bi bile še posebej pereče na območju Upravne enote Maribor.Po besedah Đurova so sprva revidirali zgolj naslove, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 50 ljudi. Ko so odkrili dva naslova, za katera obstaja sum fiktivnih prijav, so obseg revizije razširili še na naslove, kjer je prijavljenih več kot 20 oseb, nato pa tudi na naslove, ki so bili predmet zadnje kriminalistične preiskave s področja začasnih prijav tujcev, in naslove, na katere so bili opozorjeni ob zunanjem nadzoru ministrstva za notranje zadeve.Z napovedanim ugotavljanjem prebivališča bodo poskušali ovreči ali potrditi sum fiktivnih prijav, o svojih dosedanjih ugotovitvah pa so že seznanili kabinet predsednika vlade, ministra za javno upravoin državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, ki je vodja medresorske delovne skupine za preučitev omenjene problematike. S seznamom naslovov, za katere so ugotovili sum, pa so seznanili mariborsko policijsko upravo in območno službo finančne uprave (Furs).Načelnik upravne enote je pri tem priznal, da opravičila za opuščanje postopkov ugotavljanja prebivališč ni, da je to njihova dolžnost ter da so v tem delu odpovedali.A je hkrati tudi pojasnil, da ne gre za nedoslednost oziroma malomarnost uslužbencev, pač pa za sistemski in nacionalni problem, ki je že dalj časa znan vsem institucijam v državi in bo brez novih ukrepov postal neobvladljiv. »Ob tako velikem število postopkov, dolgotrajnosti in zapletenosti je z močno okrnjenimi kadri nemogoče izslediti vse fiktivne prijave,« je dejal Đurov.Po njegovem mnenju trenutne rešitve preverjanja resničnosti prijav in ugotavljanja prebivališča kljub dejstvu, da na papirju izpadejo odlično, v praksi na terenu ne delujejo. Tam namreč problem narašča in nesporno postaja neobvladljiva tegoba številnih državnih institucij, od upravnih enot, centrov za socialno delo in vzgojno-izobraževalnih zavodov do policije.Problematika je povezana z možnimi zlorabami socialnih transferjev, z zakonodajo o tujcih, neplačevanjem davkov, izkoriščanjem delovne sile in zadeva tako državljane kot tudi tujce v Sloveniji.Na mariborski upravni enoti so ob poznavanju problematike, predmetne zakonodaje, navodil in usmeritev resornega ministrstva ter na podlagi vsakodnevnih izkušenj predlagali, da interni nadzor vseh naslovov, kjer je prijavljenih 20 ali več oseb, opravijo vse upravne enote v državi, saj bodo le tako lahko ugotovili natančno stanje in razsežnost problematike.Na podlagi tega bo po njegovem mnenju lažje definirati potrebne ukrepe, ki morajo iti v smer samodejne blokade novih prijav na naslovih, kjer je že prijavljeno večje število oseb, dokler se ne ugotovi ali že prijavljene osebe dejansko tam tudi prebivajo. Ponovno je treba po načelnikovih besedah uvesti tudi krajevne pristojnosti na tem področju, pogoj za pravico bivanja na naslovu pa naj postane lastništvo ali najemna pogodba, razen ko gre za družinske člane.Meni tudi, da je treba določiti primerno kvadraturo nastanitve za prijavo bivališča in uvesti sistem nadzora Fursa nad pravilnostjo obračuna davkov, vezanih na oddajo nepremičnin v najem, ter omogočiti navzkrižno povezavo vseh registrov za lažjo ter hitrejšo ugotovitev fiktivnih prijav.