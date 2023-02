V Mariboru podpisan sporazum o pridružitvi NLS k SDS

Predsednika SDS Janez Janša in Nove ljudske stranke (NLS) Franc Kangler sta danes v Mariboru podpisala sporazum o pridružitvi liste NLS k SDS. Po Janševih besedah gre za »združevanje slovenskih demokratičnih ljudskih domoljubnih sil v Slovensko demokratsko stranko«. Uradno bo stranka pridružena SDS, ko bo to potrdil še kongres NLS.

Janša je spomnil, da to ni prvi takšen korak v zgodovini SDS, ki je danes s slavnostno akademijo v Mariboru obeležila 34. obletnico ustanovitve. »Več jih je že bilo doslej in vsi so nas okrepili,« je dejal.

Po njegovih besedah se s tem predvsem krepi njihov položaj v Mariboru in okolici. »Tukaj je ta krepitev še posebej potrebna,« je dejal in spomnil, da je vlada premiera Roberta Goloba ob nastopu ukinila vladni urad za demografijo, ki je imel sedež v Mariboru, kar je pomenilo »udarec decentralizaciji države«.

Janša meni, da se morajo »politične sile, ki ne dosežejo praga za vstop v DZ, tako ali drugače povezati v skupne liste ali skupne stranke in tako okrepiti realno zastopstvo v parlamentu«.

Tudi podpredsednik stranke Aleš Hojs je ocenil, da je priključitev NLS »zelo pomembna okrepitev, še posebej zato, ker združujemo sorodne stranke, ki niso presegle volilnega praga, kar je pomembno tudi zato, da krepimo domoljubno desno sredino, oz. vse tiste, ki v naši politiki prepoznavajo vrednote«.

Na vprašanje, ali se v prihodnje obetajo še kakšnee priključitve, ni neposredno odgovoril. »Zaenkrat ne bi nič napovedoval, je pa nesporno dejstvo, da kar nekaj strank po vsakih volitvah ostane zunaj parlamenta in kar nekaj takih je zelo sorodnih ali bi lahko sodelovale z nami v prihodnje,« je dejal v izjavi za medije ob robu slavnostne akademije.

»Ta politična trenja, ki so prisotna, in ta politična nestabilnost, ki je v Sloveniji iz dneva v dan hujša, nas združuje in povezuje tiste, ki nam je mar za Slovenijo, za pravno državo, za pravni red. To je eden izmed razlogov, da se povezujemo,« je razloge za pridružitev navedel Kangler.

Povedal je, da zaenkrat nima nobene funkcije v SDS, verjetno pa bo kandidiral za predsednika mestnega odbora SDS v Mariboru. Po njegovih besedah je svet stranke NLS soglašal s pridružitvijo SDS. »Nihče ni bil proti, le ena članica je bila vzdržana,« je dejal.

Pojasnil je, da bo končna odločitev padla na kongresu NLS. »Danes podpisani sporazum je temeljna podlaga, da o tem odloči kongres, ki ga bomo sklicali v 30-40 dneh in tam sprejeli odločitev. Mislim, da je večina članstva za to,« je povedal.

Po združitvi s Kanglerjevo NLS bi SDS v mariborskem mestnem svetu postala najmočnejša svetniška skupina poleg liste župana Saše Arsenoviča. Obe listi bosta tako imeli 12 glasov, Gibanje Svoboda jih ima 11.

Na kongresu strankinega podmladka, Slovenske demokratske mladine, pa je bila za novo predsednico izbrana Simona Purkat, ki je nasledila Dominika Štrakla.