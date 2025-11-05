V Mariboru prvi v Sloveniji izvedli operaciji z novim polževim vsadkom

Na Kliniki za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu UKC Maribor so oktobra opravili prvi dve vstavitvi novega pametnega sistema polževega vsadka v Sloveniji.

Gre za prvi polžev vsadek na svetu, ki omogoča nadgradnjo vgrajene programske opreme in s tem dostop do prihodnjih tehnoloških izboljšav brez potrebe po kirurškem posegu. Na evropskem trgu je dostopen dober mesec.

Pacientove slušne nastavitve so zdaj varno shranjene v samem vsadku. OTO: arhiv UKC Maribor

Kot so sporočili iz UKC Maribor, bodo pacienti lahko v prihodnosti prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja. Sistem vključuje pametni vsadek, zvočne procesorje ter napredno programsko opremo, ki omogočajo jasnejši in naravnejši zvok, neposredno pretakanje iz združljivih mobilnih naprav ter daljšo življenjsko dobo baterije z optimizirano porabo energije.

Obenem so pacientove slušne nastavitve zdaj varno shranjene v samem vsadku, kar omogoča enostaven prenos nastavitev ob menjavi procesorja. Novi pristop omogoča tudi zdravnikom dostop do osebnih, realnih podatkov o uporabi naprave, kar izboljšuje spremljanje napredka in prilagajanje oskrbe posameznim potrebam uporabnika. Sistem s tem prinaša pomemben korak naprej v tehnologiji slušnih rešitev, saj združuje inovativnost, zanesljivost in dolgoročno podporo uporabnikom vseh starosti.