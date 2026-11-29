Po 81,95 odstotka preštetih glasovnic v drugem krogu mariborskih županskih volitev še naprej vodi Matevž Frangež, ki je doslej prejel 11.552 glasov oziroma 52,60 odstotka. Njegov protikandidat Bor Greiner je zbral 10.412 glasov oziroma 47,40 odstotka. Volilna udeležba v Mestni občini Maribor je bila do 20.05 34-odstotna.

Volišča v Mariboru so se ob 19. uri zaprla brez podaljšanja glasovanja. Prebivalci mestne občine Maribor danes v drugem krogu lokalnih volitev odločajo, kdo bo po osmih letih nasledil Sašo Arsenoviča na čelu drugega največjega slovenskega mesta. Prvi delni izidi pa bodo predvidoma znani po 19.30 uri.

Za županski položaj se potegujeta nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež ter dolgoletni novinar in urednik Radia City Bor Greiner. Volivci izbirajo med politično izkušenim kandidatom, ki stavi na povezovanje in razvojno vizijo, ter neodvisnim kandidatom, ki poudarja drugačen način upravljanja mesta.

V volilnih štabih vlada optimistično vzdušje

Oba kandidata upata na večjo volilno udeležbo kot v prvem krogu, ko se je v Mariboru volitev udeležilo dobrih 45 odstotkov od skupno 79.189 volilnih upravičencev. »Srčno si želim, da bi volitve bile praznik demokracije. V Mariboru sicer v zadnjih letih temu nismo priča, ampak upanje vedno ostaja,« je ob izteku današnjega glasovanja dejal za STA Greiner. Svoj štab je pred dnevi preselil v prostor, kjer je imel v prvem krogu volitev štab prav tako nestrankarski županski kandidat Andrej Bauman, ki je za las zgrešil uvrstitev v drugi krog.

FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je pojasnil Greiner, je bil prejšnji prostor premajhen, zato so se odločili, da si za nekaj dni privoščijo večjega. Tudi sicer je med kampanjo večkrat izpostavil, da si kot kandidat, ki je »neodvisen od politike in kapitalskih interesov«, ne more privoščiti tako visokih stroškov kampanje kot glavni tekmeci.

Vseskozi poudarja, da glede na trenutno finančno stanje občine »ni čas za odpiranje šampanjcev«, in temu sledu tudi nocojšnja pogostitev v štabu. Zato se Greiner zahvaljuje svoji ekipi, da mu je kljub omejenim sredstvom pomagala v tej volilni preizkušnji, ki je zanj prva v življenju. Njegova dosedanja poklicna pot je bila posvečena Radiu City, kjer je delal kot novinar in urednik.

Na drugi strani Frangež velja za politično izkušenega kandidata z močno strankarsko podporo. V politiki je od dijaških let, v mandatu prejšnje vlade je bil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Na objavo rezultata današnjega glasovanja tako kot v prvem krogu volitev čaka v štabu v preddverju nekdanjega Kina Udarnik na Grajskem trgu, ki so ga s podporniki »udarniško« očistili.

V njem so se nocoj zbrali tudi novoizvoljeni mestni svetniki SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev. Frangež pričakuje, »da se bo Maribor pametno odločil. Upam, da smo ljudi navdušili s svojo vizijo, prepričali s svojimi rešitvami, predvsem pa, da smo se jih vsaj malo dotaknili s fantastično energijo, ki smo jo zbrali v tej kampanji,« je povedal.

Bor Greiner pred rezultati današnjih volitev. Neodvisni kandidat s podporo volivcev, je v prvem krogu osvojil 22,85 odstotka glasov. Podprla sta ga tudi Katja Koren in SDS. FOTO: Marko Vanovšek/Mediaspeed

Medtem ko je sam s svojim Zavezništvom za Novi Maribor predstavil obsežen program s številnimi konkretnimi predlogi za »razvojni preboj« Maribora, Greiner meni, da je bolj kot veliki projekti z dvomljivo uresničljivostjo pomembno reševanje vsakdanjih težav Mariborčank in Mariborčanov, kot so neurejeni pločniki in klopce v parku.

V prvem krogu, ko je bilo kandidatov za župana Maribora deset, je Frangeža podprlo dobrih 28 odstotkov volivk in volivcev. V nadaljevanju so ga poleg SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev podprli še Gibanje Svoboda, Pirati in Stranka mladih - Zeleni Evrope. Podporo mu je izrekel tudi dosedanji župan Saša Arsenovič, ki letos ne kandidira več.

Matevž Frangež v svojem štabu. V prvem krogu je prepričal 28,18 odstotka volivcev. V drugem krogu računa tudi na podporo Gibanja Svoboda in dosedanjega župana Saše Arsenoviča. FOTO: Marko Vanovšek/Mediaspeed

Greiner je v prvem krogu volitev dobil nekaj manj kot 23 odstotkov podpore. Od strank so mu podporo izrazili v SDS in NSi, sam pa vztraja, da bo čas za morebitna politična povezovanja šele po volitvah. »Po naporni kampanji bi bilo zelo lepo, da se povežemo bolj, kot smo bili povezani pred kampanjo ali med njo,« meni. Da bo »župan vseh«, v primeru izvolitve napoveduje tudi Frangež.

Mariborska volišča so delovala nemoteno

Namestnica predsednice Volilne komisije Mestne občine Maribor Simona Ozmec je za Radio Maribor povedala, da se je eno od volišč odprlo s 15-minutno zamudo, saj oseba, zadolžena za odklepanje, ni prišla pravočasno. Pred voliščem sta sicer čakala dva volivca, ki sta počakala na odprtje, zato podaljšanje glasovanja ni bilo potrebno. O karšnihkoli drugih zapletih niso poročali.

V prvem krogu 15. novembra je Frangež, kandidat SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev, prejel 10.009 glasov oziroma 28,18 odstotka. Greiner, ki je kandidaturo vložil s podpisi volivcev, je zbral 8116 glasov oziroma 22,85 odstotka. Razlika med kandidatoma je bila tako manj kot šest odstotnih točk, odločitev o novem županu pa je ostala odprta.

Pomembno vlogo v drugem krogu imajo tudi volivci preostalih kandidatov. Katja Koren, ki je v prvem krogu zasedla četrto mesto, je napovedala, da bo svoj glas namenila Greinerju. Podprla ga je tudi SDS, ki je v prvem krogu sicer podpirala Korenovo. Na drugi strani so Frangeževo kandidaturo podprli Gibanje Svoboda, mestni svetnik Piratov, Stranka mladih – Zeleni Evrope in Vesna. Podporo mu je izrazil tudi dosedanji župan Arsenovič, ki je ocenil, da bi bilo za Maribor bolje, če bi ga vodil nekdo z izkušnjami v javni upravi in poznavanjem državnega gospodarskega resorja.

Obhod kandidatov nekdanjega župana Saše Arsenoviča pred rezultati prvega kroga lokalnih volitev. FOTO: Tomica Šuljić

Različni pogledi na prihodnost mesta so bili v ospredju tudi v predvolilni kampanji, ki so jo zaznamovala zaostrena soočenja in napet odnos med kandidatoma. Frangež je poudarjal pomen strokovnega poznavanja delovanja javne uprave, gospodarskega razvoja, novih investicij in povezovanja različnih političnih akterjev. Kljub svojemu političnemu ozadju je obljubljal, da bo župan vseh Mariborčanov, in poudarjal, da mora mesto stopiti skupaj.

Greiner je nasprotno stavil predvsem na svojo neodvisnost od strankarske politike in neposreden stik z občani. Opozarjal je na zadolženost Maribora in menil, da je bil drugi največji slovenski mestni center v marsičem zapostavljen. Zavzemal se je za bolj transparentno upravljanje, enakopravnejšo obravnavo vseh delov mesta in razvoj, ki ne bi bil koristen zgolj za posamezne skupine.