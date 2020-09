V Mariboru več kot izrazito poslabšanje

Preberite še: V Sloveniji 2758 testov in 108 novih okužb

Maribor, ki se je maja lahko pohvalil kot mesto brez okužbe z novim koronavirusom in je takšno stanje vzdrževal več kot mesec dni, se je zaradi hitre rasti števila okužb znašel na rdeči listi. Po zadnjih podatkih direktorja tamkajšnjega zdravstvenega domaje namreč dvotedenska incidenca že 41 primerov na 100.000 prebivalcev.Kot je povedal Završnik, se je v zadnjih dveh tednih stanje izrazito poslabšalo. Zelo jih skrbijo predvsem vzroki za to, saj je bilo v zadnjih dneh kar 18 okužb povezanih s praznovanjem osemdesetletnice, osem primerov je z ene od fantovščin, še štiri pa iz obiska enega od mestnih nočnih klubov. »Vse to nas opominja, da očitno ljudje počnejo ravno tisto, na kar stroka ves čas opozarja, da naj ne bi,« je dejal prvi mož zdravstvenega doma.Velika težava je po njegovem tudi, da tako rekoč pri polovici okuženih ne morejo več najti vira okužbe. Njihovi epidemiologi, ki sami ne zmorejo več opravljati vsega dela, zato so jim na pomoč priskočili tudi kolegi iz Ljubljane, svarijo, da če se bo trend nadaljeval, se bo virus začel nenadzorovano širiti in kakršenkoli resen nadzor ne bo več mogoč.Zato je Završnik ljudi znova zaprosil, da upoštevajo navodila, o katerih so doslej že ugotovili, da pomagajo. »Mi imamo trenutno bolezen 21. stoletja, proti kateri se borimo z ukrepi iz 19. stoletja, a to je tisto, kar poznamo in vemo, da pomaga. Odložimo torej vse tiste stvari, ki jih ta trenutek lahko,« je dejal.Število odvzetih brisov so v zadnjih štirih dneh povečali za štirikrat. Samo v četrtek so naredili 333 brisov, pri čemer vseh rezultatov še nimajo. Po tistih, ki so jih prejeli do večera, se je v Domu starejših Danice Vogrinec število okuženih povečalo na 20, kar pomeni štiri primere več kot dan pred tem, skupaj pa je do četrtkovega večera bilo zaznanih deset novih okužb.To, kar se trenutno dogaja v omenjenem domu starejših, je po Dolinškovih besedah velik izziv za katerokoli tako ustanovo, predvsem zaradi pomanjkanja kadrov. Direktorjim je na četrtkovem sestanku povedal, da trenutno zaradi izolacije manjka kar dve tretjini zaposlenih. V zdravstvenem domu jim bodo seveda pomagali, a tudi sami so trenutno tako rekoč povsem zasedeni, zato se boji, da sami tega ne bodo zmogli.Kot je povedal vodja mariborske civilne zaščite Samo Robič, jih je direktor doma seznanil s problematiko. Poskušali bodo poiskati rešitve za pomoč, je pa po njegovem dejstvo, da bo treba najprej za to poskrbeti na lokalni ravni, seveda pa ne bo šlo niti brez pomoči na nacionalni ravni.»Podobne razmere se lahko že danes ali jutri ponovijo v kakšnem drugem zavodu ali podjetju, vsak tak dogodek pa lahko pomeni tudi 20- do 30-odstotni izpad zaposlenih, kar lahko ogrozi delovne procese. Skupaj moramo poskrbeti za to, da bo prenosov okužbe čim manj, potem bo tudi manj izolacij, karantene ali obolelih,« je dodal Robič.Tudi mariborski podžupanje posvaril, da so razmere v mestu trenutno skrb vzbujajoče, saj število okuženih hitro narašča. Kot je spomnil, so bili ljudje v prvem valu zelo disciplinirani, vmes pa so se nekoliko sprostili. Ker je zdaj pred vsemi zelo zahtevno obdobje, je apeliral na meščane, naj se tega dejstva zavedajo.»Nočem strašiti, a z virusom se je treba navaditi živeti ter ga obvladati, saj si ne želimo nove popolne blokade delovanja podjetij, šol in drugih zavodov. Virus je resničen, kar lahko povem tudi iz lastne izkušnje,« je še dodal Medved.