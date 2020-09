V Medijske morda prihaja hotelir iz Rogaške

Ljubljana – Upanje, da bo družba Hoteli in turizem Rogaška, ki je v sedmem poskusu prodaje bazensko-hotelskega kompleksa v Medijskih toplicah stečajnemu upravitelju Igorju Bončini edina poslala ponudbo za odkup, Toplice kupila, še vedno obstaja. Ločitveni upnik Alos in predstavniki Hotela in turizma Rogaška se namreč prav zdaj ločeno pogajajo o končni višini ponudbe. Hoteli in turizem Rogaška so v opcijskem roku za nepremično premoženje propadlih Medijskih toplic ponudili 250.000 evrov, je povedal Igor Bončina. Ker je ocenil, da višina ponudbe ni ustrezna, je ponudnika pozval, da jo izboljša. Danes dopoldne so se sestali predstavnik Alosa, ki bo edini poplačan iz prejete kupnine, in predstavniki interesenta za nakup nepremičnine na Izlakah. Izboljšana ponudba se je ustavila pri 252.500 evrih, kar pa za upnika Alos ni bilo sprejemljivo.Bončina je ocenil, da prodaja ni uspešna, toda takoj po končanem sestanku, so ga obvestili, da sta se ločitveni upnik in interesent še vedno pripravljena pogajati. S pogajanji bosta nadaljevala še vse popoldne. »To je še vedno v okviru opcijskega roka,« je dejal Bončina.