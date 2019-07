V mesto najprej prihaja Zebra 

Zebra gre na dopust

Slovenj Gradec – "Nihče ni prestar za risanke," so prepričani ustvarjalci Zebre, festivala animiranega filma za otroke in mladostnike, ki bo v Slovenj Gradcu potekal ta konec tedna. Obiskovalci si bodo lahko na štirih različnih prizoriščih v mestnem jedru ogledali triindvajset animiranih filmov iz šestnajstih držav."Filmi se bodo vrteli od 9.30 do 17. ure. Vse informacije o festivalu bodo na voljo na info točki, ki bo v času festivala na ploščadi pred Koroško galerijo likovnih umetnosti in Koroškim pokrajinskim muzejem," so pojasnili ustvarjalci Zebre.Animirani filmi na temo minljivosti in staranja so primerni za otroke starejše od petih let, z izjemo prizorišča v SHOTS pisarni, kjer bodo vrteli vsebinsko zahtevnejši program, primeren za mladostnike od petnajstega leta dalje."Festival Zebra bo postregel s premiero kratkega filma z naslovom Zebra gre na dopust, ki so ga v Zebrinih delavnicah ustvarili mladi animatorji Nika Pavše, Tinka Ivartnik, Ištvan Valič in Mark Luka Oštir.Filmski teden se bo nadaljeval v ponedeljek, 29. julija ob 20. uri v Družbenem domu na Prevaljah s SHOTS večerom najboljših slovenskih kratkih filmov preteklih edicij. "Na Prevalje se na povabilo občine festival širi prvič. Prihodnje leto se želimo razširiti po vsej Koroški ," je pojasnil direktor festivala SHOTSNovosel tudi letos ni imel lahkega dela. Če je pred štirimi leti, ko so festival pripravili prvič, moral pregledati le 292 prijavljenih kratkih filmov, je tokrat izbor opravil kar med 1501 filmom. V treh večerih jih bodo predstavili dvaindvajset iz štirinajst držav, letos prvič iz Kolumbije, Islandije, Portugalske, Hrvaške, Črne gore in Brazilije.Posebnost festivala je, da se ga zelo radi udeležujejo avtorji. Organizatorji se zanje izjemno potrudijo od prihoda na letališče do odhoda iz Slovenj Gradca. Novosel pravi, da je približno polovica od njih mladih avtorjev, starih med 25 in 30 let, ki v filmu šele iščejo svoj prostor. Druga skupina pa so starejši, že uveljavljeni avtorji ter producenti iz velikih distribucijskih hiš, ki jih na Koroško ne pošljejo le v imenu sodelujočega filma, pač pa tudi zato, da v naši državi poiščejo nove snemalne lokacije.Na majhnem prizorišču v atriju graščine Rotenturn so avtorji doslej še vedno vsi presenečeni nad številom in zbranostjo gledalcev, popolnoma pa jih prevzame neokrnjena narava in gostoljubnost organizatorjev, saj so vedno deležni edinstvenega turističnega in kulinaričnega programa. Vse, kar si morajo urediti sami, je le letalska vozovnica.Dober glas o festivalu, ki ga pripravlja 11-članska ekipa prostovoljcev, je dosegel tudi ministra za kulturo, ki je tokrat prevzel častno pokroviteljstvo, za naslednje leto pa obljubil, da si festival tudi ogleda.Med devetnajstimi tujimi in tremi slovenskimi filmi bo štiričlanska mednarodna žirija, v kateri bodo igralka in režiserkadirektor filmskega festivalaiz Glasgowa na Škotskem, avstrijski igralecin poljski animatorizbrala sedem nagrajencev, osmo festivalski nagrado pa bo podelilo občinstvo z glasovanjem preko mobilnih telefonov.Obiskovalci bodo filmske goste letos prvič spoznali že v sredo, 31. julija v Čajnici Peč na predfestivalskem večeru.