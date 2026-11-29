Nova Gorica bo dobila novega župana. Neodvisni kandidat Bogdan Česnik je v drugem krogu lokalnih volitev premagal dosedanjega župana Sama Turela iz Gibanja Svoboda. Po vseh preštetih glasovnicah je Česnik prejel 52,02 odstotka glasov, Turel pa 47,98 odstotka.

Po prvem krogu je kazalo na drugačen razplet. Turel je tedaj prejel 33,47 odstotka glasov, Česnik pa 23,71 odstotka. Razlika med njima je bila skoraj deset odstotnih točk, vendar je Česniku v drugem krogu uspelo obrniti razmerje. Končni izid je tesen: razlika znaša 4,04 odstotne točke.

Česnik bo tako na čelu Mestne občine Nova Gorica nasledil Turela, ki je občino vodil en mandat.

Od pričakovane zmage Turela do preobrata v drugem krogu

Razplet je toliko bolj zanimiv, ker je Turel v prvem krogu prejel 3839 glasov oziroma 33,47 odstotka, Česnik pa 2719 glasov oziroma 23,71 odstotka. Med njima je bilo več kot tisoč glasov razlike. Česnik je moral zato v drugem krogu pridobiti podporo tudi volivcev, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate. To mu je uspelo.

V prvem krogu so se za županski položaj potegovali še Damjana Pavlica, Matevž Vidmar in Marko Rusjan. Pavlica je prejela 22,33 odstotka glasov, Vidmar 13,14 odstotka, Rusjan pa 7,52 odstotka.

Pred drugim krogom se politične stranke in liste, katerih kandidati niso napredovali, večinoma niso jasno opredelile glede podpore enemu od finalistov. Socialni demokrati so javno odrekli podporo Česniku. Oba kandidata sta poudarjala, da bo odločilna podpora volivcev, vprašanje morebitnega sodelovanja v mestnem svetu pa sta puščala za čas po volitvah.

Dva različna pogleda na vodenje občine

Česnik je v kampanjo vstopil kot neodvisni kandidat liste Nov zagon za Novo Gorico. Po izobrazbi je magister turizma, ima 28 let izkušenj iz gospodarstva, delal je tudi kot svetovalec ajdovskega župana za gospodarstvo, zadnji dve leti pa je vodil Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina. V ospredje programa je postavil razvojno ambicijo občine, povezovanje gospodarstva in bolj uravnotežen razvoj mesta ter podeželja.

Med njegovimi osrednjimi predlogi so bila stanovanja za mlade in subvencije v višini dveh milijonov evrov za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih oziroma mladih družin. Zavzemal se je tudi za boljše pogoje za gospodarstvo, vzpostavitev enotne kontaktne točke za podjetja in investitorje ter dodatna sredstva za prednostne projekte krajevnih skupnosti. Posebno pozornost je namenjal mladim, univerzi in oživljanju mestnega jedra.

Turel se je potegoval za drugi mandat kot kandidat Gibanja Svoboda. V kampanji je poudarjal dosedanje delo občinske ekipe in nadaljevanje že začetih projektov. Med pomembnejšimi razvojnimi vprašanji sta bila ureditev poslovno-obrtne cone Kromberk zahod in nove cone Turjak, stanovanjska gradnja, parkiranje ter ohranjanje dediščine Evropske prestolnice kulture.