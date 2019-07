V Mežici bodo plapolale tudi kitajske zastave, na poslovne goste čaka tudi godba

Cablex je sistemski ravijalec in dobavitelj kabelske konfekcije, palstičnih in silikonskih delov ter različnih mehanskih sklopov s sedežem v Sloveniji. Ob družbi za upravljanje podjetij ima dvanajst hčerinskih družb po vsem svetu. Skupina zaposluje 3300 ljudi.

Pozdravili jih bodo z godbo

Xuzhou

površina: 11.259 kvadratnih kilometrov

število prebivalcev: 10 milijonov

število rek na območju: 200 rek



Mežica

površina: 26 kvadratnih kilometrov

število prebivalcev: 3686

število rek na območju: 1 reka in 1 potok



Wulfeniz za spominek

Kdo je kdo v kitajski delegaciji? (vir: Cablex)



- Zhou Tiegen, predsednik Ljudskega kongresa Xuzhou (vodja delegacije)

- Li Chengzhi, namestnik generalnega sekretarja občine Xuzhou

- Jia Xingmin, vodja okrožja Suining, Xuzhou

- Gong Weifang, vodja okrožja Gulou, Xuzhou

- Zang Xiaopeng, direktor komisije za razvoj in reforme, Xuzhou

- Wang Lianyun, direktor urada za zunanje zadeve, Xuzhou

- Du Hao, vodja oddelka generalnega urada občine Xuzhou

- Zhang Yang, namestnica vodje prevajalskega centra Xuzhou

- Liu Xiaowei, predsednik Jiangsu Zhancheng okoljskih in obnovljivih virov

Mežica - Iz kitajskega mesta Xuzhou na severozahodu province Jiangsu, kjer na površini 11.259 kvadratnih kilometrov živi osem milijonov in pol ljudi, v Mežici danes pričakujejo 9-člansko delegacijo.Vodil jo bo, predsednik ljudskega kongresa v mestu Xozhou. Na obisk v našo državo prihajajo na svojo željo, predvsem zaradi izjemno dobrega sodelovanja s skupino Cablex, ki ima v Xuzhouju od leta 2001 hčerinsko družbo s 400 zaposlenimi.Na Koroškem goste pričakujejo po dopoldanskem obisku pri državnem sekretarju na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer se bodo pogovarjali o krepitvi sodelovanja tudi na državni ravni. Kitajsko delegacijo v Mežici pričakujejo okoli poldneva. Najprej si bodo ogledali Cablexovo proizvodnjo. Uro kasneje jih bo pred Narodnim domom v Mežici pričakala godba na pihala Rudnika Mežica ter folklorna skupina Pušlc.V poročni dvorani bodo predstavniki mesta Xozhou in občine Mežica podpisali dogovor o sodelovanju. Gostitelj, mežiški županjih bo po podpisu povabil v Podzemlje Pece, a zaradi časovne stiske le na njegovo dvorišče in ne v nedrje koroške gore Pece, kjer so rudarji v več kot 350-letni zgodovini izkopali 19 milijonov ton svinčeve in cinkove rude.»Predstavniki Xuzhouja se sodelovanja zelo veselijo. Mesto vsako leto na posebni konferenci gosti predstavnike držav in občin, s katerimi je sklenilo dogovor o sodelovanju. Na srečanju vsaka članica predstavi področje sodelovanja in koristi od njega,« so sporočili iz Cablexa.Gostje iz Kitajske bodo košček svinčene rude ter dragocenega minerala wulfenita odnesli s seboj na Kitajsko skupaj z angleškim prevodom knjige o mineralih, avtorja