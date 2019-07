V Mislinji je neurje povzročilo milijon evrov škode

V občini Mislinja danes nadaljujejo z odstranjevanjem posledic neurja, ki je v torek že drugič v tednu in pol pustošilo na tem območju. Župan občine Bojan Borovnik pričakuje, da bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode. Sam jo zdaj v grobem ocenjuje na okoli en milijon evrov, je danes povedal za STA.



Potem ko so za silo odstranili posledice naliva, ki je območje občine Mislinja zajelo prejšnjo soboto, so se domačini, gasilci ter delavci komunalnih in cestnih služb v torek popoldne vnovič spopadali z meteornimi vodami in hudourniki, ki so zalivali kleti in garaže ter se razlivali na ceste in kmetijske površine. Klestila je tudi toča.



Sprožilo se je nekaj plazov in med drugim odneslo manjši most preko reke Pake, zaradi česar se je prekinil dovoz do dveh hiš. Po Borovnikovih besedah za ta most še iščejo začasno rešitev. Druge ceste so večinoma prevozne, potem ko so odstranili material, ki ga je nanosilo na ceste. Zaradi posledic naliva je bilo namreč več cest zaprtih, med drugim nekaj časa tudi glavna cesta Gornji Dolič-Vitanje.



Če bo uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode, bo občinska komisija šla na teren popisovati škodo, je povedal Borovnik. Župan Mislinje je dodal, da je zdaj nujno očistiti struge vodotokov, saj se bojijo novih ujm.



Torkovo neurje je povzročilo težave tudi v Ljubljani in okolici. V Cankarjevi ulici v Ljubljani je neurje odkrilo in odtrgalo del pločevinaste strehe, ki je nato padel na dve parkirani osebni vozili. Na njima je nastala manjša gmotna škoda. Poškodovan ni bil nihče. Objekt je odkrilo tudi v bližini Ivančne Gorice. V stanovanjsko hišo v okolici Domžal pa je udarila strela. Nastala je manjša materialna škoda, poškodovanih ni bilo.