V morju pri Vrsarju pogrešajo slovenskega državljana

V morju pri Vrsarju se je v četrtek okoli 18. ure zgodila nesreča, v kateri je slovenski državljan padel z vodnega skuterja in je še vedno pogrešan. Moškemu so na pomoč pohiteli nekateri gostje kampa Valkanela, pa tudi plovila luške kapitanije in pomorske policije, vendar ga niso našli. Iskalno akcijo bodo nadaljevali v petek.



Kot so sporočili iz hrvaške policije, se je nesreča zgodila v morju pri otoku Figarola, in sicr pred avtokampom Valkanela v Funtani. Pogrešani je gost tega kampa.



Moški je peljal vodni skuter in je za seboj vlekel gumijasti obroč, na katerem je bil otrok. Pred njima je plul gliser, ki je povzročal valove, verjetno z namenom, da bo vožnja bolj zanimiva, je poročal puljski časnik Glas Istre na svoji strani.

Ob tem dodaja, da se je v nekem trenutku slovenski voznik zaradi valov z glavo zadel v krmilo vodnega skuterja in padel v morje.



Časnik še poroča, da se je voznik pogosto vozil z vodnim skuterjem in da je vedno nosil varnostni jopič. Tokrat pa jopiča ni imel, so zapisali.