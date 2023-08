V Mozirju okoli tisoč prostovoljcev

Danes je dan solidarnosti, namenjen pomoči vsem, ki jih je prizadela ujma. Na prizadetih območjih je pričakovati večje število prostovoljcev, ki jih pristojni pozivajo, naj to storijo organizirano. Čeprav je danes dela prost dan, velja nekaj izjem, med drugim za zaposlene v kritični infrastrukturi in javnem zdravstvu.

Čistijo polja, travnike, žagajo naplavine in pobirajo smeti

Delo na terenu v občini Mozirje od prvega dne vodijo gasilci PGD Mozirje. Številni prostovoljci so se zbrali pred gasilskim domom že zjutraj, tam pa so dobili naloge za delo v občini. V Mozirju ni poplavljala le Savinja, ampak tudi njeni pritoki, zato je bilo naplavin, blata in mulja ogromno. Do danes so že ogromno postorili, kljub temu pa je danes v občini okoli tisoč prostovoljcev, je povedala Urša Zgojznik: »Velik naval je bil že v soboto, takrat je bilo tu okoli 800 prostovoljcev. Danes smo se še bolj skoordinirali. Vsak prostovoljec, ki je poklical in se prijavil, je moral tudi povedati, koliko ljudi pride. Pride jih vsaj tisoč, to pa je tudi zgornja meja, ker nimamo toliko parkirišč. Čistijo polja, travnike, žagajo naplavine in pobirajo smeti.«

Zjutraj je bila malo za Letušem že kolona vozil. Policija vsakogar ustavi in preveri, kam je namenjen. Gre namreč za območje z omejenim dostopom.

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je v Mozirju danes na kriznem sestanku sestala s predstavniki kmetov in Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Povodenj je na območju Zgornje Savinjske doline prizadela približno 180 kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, so po kriznem sestanku sporočili s kmetijskega ministrstva.

Na pogovorih so predstavniki kmetov ministrici predstavili izzive, s katerimi se soočajo. Po navedbah ministrstva so poudarili, da trenutno težav s krmo nimajo, bo pa treba to težavo reševati v prihodnjih mesecih. Prav tako bo treba po njihovih opozorilih urgentno vzpostaviti lesene hleve za živino, ki se zdaj pase na planinah.

Civilna zaščita poziva vse, ki želijo pomagati, naj to storijo organizirano. Prostovoljci se lahko za pomoč prijavijo prek aplikacije Uprave RS za zaščito in reševanje (https://poplave2023.urszr.si/), tisti, ki so se za pomoč dogovorili sami, pa morajo to sporočiti na naslov stabcz.notranjska@urszr.si. Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge. Za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji od sobote do preklica zaradi varnosti namreč velja poseben režim za dostop prostovoljcev. Dostop brez naloga tako ni mogoč.

Iz Celja je danes, kot so sporočili iz celjske občine, odšlo okoli petsto prostovoljcev. Z desetimi avtobusi so odšli na delovne akcije v občine Škofja Loka, Gornji Grad, Ljubno, Rečica ob Savinji, Mozirje, Braslovče in Žalec.

V občini Kostel so odpovedali za danes in v torek predvideno največjo občinsko prireditev Tamburanje va Kostele. Namesto tega se je ekipa iz Kostela solidarnostno odpravila v Črno na Koroškem, kjer bo pomagala pri odpravljanju posledic poplav. Med drugim bo gostinec, ki bi sicer kuhal na prireditvi, pripravil vsaj 300 obrokov.

Na pomoč tudi študentje

Pri odpravljanju posledic ujm so aktivni tudi študentje in njihove organizacije. Organizirali so zbiranje denarne pomoči in skupne odhode skupin na prizadeta območja, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študenti so bili aktivni že prejšnji teden, vse pa na ŠOS tudi danes, ob dnevu solidarnosti, pozivajo k pomoči. Študentska organizacija se pri tem pridružuje pozivom delodajalcev in sindikatov, da tudi študentom, ki so poleti in med letom opravljali študentsko delo, ujme pa so jim uničile streho nad glavo, vlada nameni izredno nadomestilo za izpad dohodka.

Člani vlade bodo obiskali več krajev na prizadetih območjih, kjer si bodo ogledali nastalo škodo, se srečali s prizadetimi in sodelovali pri odpravljanju posledic. Predsednik vlade Robert Golob si bo ogledal poplavljena naselja v občini Komenda ter uničen vrtec in nekatere druge poškodovane objekte v občini Mengeš.