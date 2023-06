V nacionalni akciji za varnost kolesarjev policija ugotovila 660 kršitev

Po podatkih policije so v nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev, ki je potekala od 18. do 28. maja, policisti opravili kontrolo pri 2232 kolesarjih in ugotovili 660 kršitev. Pri kolesarjih so opravili tudi 1049 testov alkoholiziranosti, v 56 primerih so kolesarji vozili pod vplivom alkohola, so za STA pojasnili v policiji.

V nacionalni preventivni akciji so policisti poleg 660 kršitev pri kolesarjih ugotovili tudi 178 kršitev, ki so jih storili vozniki v povezavi s kolesarji, so navedli na policiji.

Kot so še pojasnili, so policisti ob vseh ugotovljenih kršitvah v 565 primerih izrekli opozorilo.