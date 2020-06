Minister se je opravičil praporščakom, ker jih ni bilo na proslavi

Matej Tonin se je opravičil veteranom vojne za Slovenijo. FOTO: Matej Družnik/Delo

Minister za obrambo, ki se je v Lenartu danes udeležil programsko-volilnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, je dejal, da se v najtežjih trenutkih lahko zanesemo le nase in svoje obrambne sile. Ob tem se je zahvalil vsem veteranom vojne za Slovenijo, ki so po njegovih besedah premagali eno najmočnejših armad v Evropi. Hkrati se jim je opravičil, ker v sredo na državni slovesnosti ob dnevu državnosti ni bilo njihovih praporov , je ministrstvo za obrambo objavilo na twitterju.Zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki omejujejo število ljudi na javnih krajih, je bilo število udeležencev na državni slovesnosti namreč omejeno na 500 ljudi. Zaradi omejitev tako na slovesnosti ni bilo praporščakov.A zveza je želela državni praznik proslaviti dostojno ne glede na »izločitev praporščakov z državne proslave« in so se zato odločili za udeležbo na sredini proslavi v Trzinu, organizirani ob dnevu državnosti in v spomin na trzinsko bitko oziroma tamkajšnji spopad z jugoslovansko armado, je povedal predsednik zvezeTonin je v Lenartu sicer napovedal tudi dodatno ureditev na področju statusa veteranov vojne za Slovenijo. Poleg tega je izrazil prepričanje, da je nujna vzgoja mladih o nastajanju naše države, je dodalo ministrstvo za obrambo. Na twitter profilu pa je objavil svoje prepričanje, da je pomembno, da gojimo domoljubje in da se znamo zahvaliti tistim, ki so ubranili našo samostojno državo.Ministra danes čaka še ena prireditev, povezana z osamosvojitvenimi dogodki. Nagovoril bo namreč udeležence prireditve, ki jo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve popoldne organizira na Mahu pri Igu v spomin na sestrelitev helikopterja Jugoslovanske ljudske armade na današnji dan leta 1991.Slovesno v spomin na dogodek izpred 29 let pa bo danes tudi pri Brežicah. V vasi Rigonce bo namreč zvečer slovesnost v spomin na borca, ki je 27. junija 1991 padel med spopadom voda intervencijske enote občinskega štaba teritorialne obrambe Brežice z oklepno enoto JLA. Govornik bo predsednik DZ, ki bo pri spominskem obeležju položil venec.