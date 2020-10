V največjem brazilskem mestu pred vrnitvijo v šole množična testiranja

7.40 Množična testiranja v São Paulu

7.15 Ameriški predsednik in prva dama v karanteni

V največjem brazilskem mestu São Paulo z več kot 12 milijoni prebivalcev bodo pred ponovnim odprtjem šol množično testirali uslužbence javnih šol in šolarje. V treh fazah bodo pred vrnitvijo v šole, ki so zaprte od 23. marca, skupno testirali 777.000 ljudi, piše Reuters. Iz Brazilije, ki je po skupnem številu okužb za ZDA in Indijo, vsak dan še vedno poročajo o več deset tisoč okužbah.