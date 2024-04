V največji kampanji si želijo zbrati en milijon podpisov

V Evropi več kot 20 milijonov žensk nima dostopa do splava. Ponekod je skorajda povsem prepovedan, drugje plačljiv. V gibanju My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) so danes začeli zbirati podpise za varen in dostopen splav v Evropi. Gre za največjo kampanjo Inštituta 8. marec doslej – želijo si zbrati milijon podpisov.

Redke so države po svetu, v katerih je pravica do odločanja o lastnem telesu tako dostopna kot v Sloveniji. Omogoča jo 55. člen slovenske ustave. Drugod po Evropi je stanje za ženske precej bolj zapleteno. Na Inštitutu 8. marec so zato zagnali kampanjo, s katero želijo zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav, da bi tako »Evropa postala boljša za vse«.

»Nesprejemljivo je, da ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava. Nesprejemljivo je, da ženske nosijo finančno breme, ker splav ni brezplačen. Nesprejemljivo je, da so ženske zaradi pomanjkanja izvajalcev splava prisiljene prepotovati dolge razdalje ali iskati nevarne alternative,« so pred zagonom kampanje, ki ji je zeleno luč prižgala tudi evropska komisija, zapisali v Inštitutu 8. marec. Podpise zbirajo na Poljskem, v Franciji, Italiji, Španiji, na Irskem in Hrvaškem, se jim pa vsak dan pridružujejo nove države.

»Trenutno pomanjkanje dostopa do splava kot osnovnega zdravstvenega varstva žensk v številnih delih Evrope žensk ne ogroža le zaradi fizičnih poškodb, temveč jim povzroča tudi neupravičen ekonomski in duševni stres, pogosto v marginaliziranih skupnostih, ki si to lahko najmanj privoščijo,« so dodali na Inštitutu 8. marec.

Evropsko komisijo so pozvali, da predloži načrt za finančno podporo državam članicam, ki bi bile sposobne izvesti varno prekinitev nosečnosti v skladu z njihovo domačo zakonodajo za vsakogar v Evropi, ki še nima dostopa do varnega in zakonitega splava. Ta rešitev bi lahko bila v obliki mehanizma privolitve, ki je na voljo državam članicam na prostovoljni osnovi. Tisti, ki bi se odločili, bi nato prejeli finančno podporo EU, da bi nadomestili težo tega solidarnostnega prizadevanja.

Podporniki pravice do splava na shodu v Arizoni 17. aprila letos. FOTO: Rebecca Noble/Getty Images via AFP

Pri neželeni nosečnosti so ženske za splav marsikdaj pripravljene tvegati svoje zdravje in celo življenje. Skoraj polovica ženske populacije živi v državah, kjer je prekinitev nosečnosti omejena ali prepovedana oziroma je splav težje dostopen, zato se v stiski zatekajo k nelegalnim, nevarnim posegom.

»Vsak dan zaradi tega umre 110 žensk, večinoma mladih, v povprečju imajo tri otroke. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije dva umreta v dveh letih, ker sta odvisna od nje, tretji postane sirota. Zaradi nedostopne prekinitve nosečnosti imamo vsak dan tisoč smrti,« je oktobra lani opozorila prof. dr. Bojana Pinter, specialistka ginekologije in porodništva z Ginekološke klinike UKC Ljubljana in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Na današnji novinarski konferenci na Trgu republike bodo predstavnice in predstavniki Inštituta 8. marec sporočili več podrobnosti o kampanji My Voice, My Choice, tudi o tem, kako je njihova kampanja povezana z evropskimi volitvami.

Poleg slovenskega inštituta v kampanji sodelujejo še Združenje finskih žensk Unioni, Kolektiv francoskih aktivistov in NVO-jev, organizacija Vsepoljska ženska stavka, Nacionalni ženski svet Irske, Kolektiv španskih aktivistov in NVO-jev, združenje Wschod s Poljske, Kolektiv hrvaških aktivistov in civilnodružbenih organizacij ter avstrijski #aufstehn.