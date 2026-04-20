V naravnih nesrečah so invalidi med najbolj ogroženimi

Do februarja prihodnje leto mora Slovenija sprejeti strategijo prilagajanja na podnebne spremembe. V Zvezi delovnih invalidov Slovenije (Zdis) in mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B ugotavljajo, da tisti, ki jih ekstremni dogodki najbolj prizadenejo, še vedno niso del sooblikovanja ukrepov. Na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) so zato podali uradni predlog za vključitev invalidskih organizacij v pripravo te strategije.

Ob ekstremnih vremenskih pojavih, kot so poplave, požari ali zemeljski plazovi, ki ogrožajo njihova bivališča in s tem povečujejo odvisnost od drugih ljudi in storitev, so invalidi v največji nevarnosti. Naravne nesreče zahtevajo hitro evakuacijo, ki je za gibalno ovirane znatno otežena. Vročinski valovi neposredno slabšajo njihovo zdravstveno stanje, ustrezni javni prostori in mobilnostni sistemi pa so pogosto nedostopni ali neustrezno hlajeni. Zaradi uničenja opreme in pripomočkov, ki jih uporabljajo, so po naravnih nesrečah popolnoma odvisni od pomoči drugih, pogosto se tudi znajdejo v finančni in duševni stiski. Slabšanje dostopa do osnovnih dobrin in storitev v neposredni bližini bivališč invalidov povečuje njihovo ranljivost.