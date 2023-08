V naselju Smrekarice ljudje ujeti v svojih hišah

Podivjana Sava, ki je včeraj poplavila kraje ob strugi v litijski občini in dobršen občinskega središča, se počasi umirja. Pod vodo je bilo okoli 150 objektov, nekateri objekti v krajih Jevnica, Kresnice, Spodnji Log in Sava še niso povsem izven vodnega obroča. To velja tudi za naselje Smrekarice, le nekaj kilometrov vzhodno od Litije, kjer so iz poplavljenih stanovanjskih objektov v soboto evakuirali 16 ljudi.

Tistim, ki so v Smrekaricah ostali ujeti v poplavljenih stanovanjskih hišah, so s čolni pripeljali 50 obrokov hrane. Prehrana je bila zagotovljena tudi 20 osebam v delu poplavljenega naselja Sava. »Zaliti smo, nismo še mobilni,« je povedal poplavljenec iz Smrekarice Anže Forte, ki ni mogel prehvaliti požrtvovalnih gasilcev, civilne zaščite in med drugim tudi člane kajakaškega kluba Vidra, ki so s čolni prihiteli v vodi ujetim ljudem na pomoč.

V nedeljo zjutraj bodo gasilci z vodnimi črpalkami poskušali prečrpati vodo iz poplavljenega naselja na drugo stran železniške proge Ljubljana – Zidani Most. Proga je med postajama Litija in Sava precej poškodovana, zato vlaki do nadaljnjega ne bodo vozili. Zaradi poplav pa tudi ni mogoče organizirati nadomestnega prevoza, so zapisali na spletni strani občine Litija. Pri odpravi posledic vodne ujme je kljub visoki in deroči Savi v soboto ljudem nudilo pomoč 180 pripadnikov civilne zaščite.

Poplavljencem mimo poškodovane proge s čolnom vozijo pomoč. FOTO: občina Litija

Narasla Sava je močno poškodovala viseči leseni most na lokalni cesti Jevnica – Senožeti, ki sta ga sosednji občini Litija in Dol pri Ljubljani pred časom povsem obnovili. Narasla Sava je poškodovala še en leseni most na drugi strani litijske občine na Savi, ki ga je lokalna skupnost tudi s finančno pomočjo države pred tremi leti temeljito obnovila. Zaradi poškodovanih in poplavljenih daljnovodov so še vedno brez elektrike gospodinjstva in gospodarska poslopja v naseljih Sava, Ponoviče, Spodnji Log, Kresniške Poljane, Jevnica, Zgornja Jevnica in Golišče. Ker je pri naselju Jevnica prišlo do poškodovanja električnih vodov na območju poplav, odprava poškodbe za zdaj ni mogoča. Zaradi visokega vodostaja reke Save je še zmeraj zaprta glavna zasavska cesta na odsekih Senožeti-Ribče in Breg-odcep za Polšnik ter lokalni cesti Laze-Jevnica-Kresnice-Litija in Litija-Ponoviče-Sava-Mošenik.