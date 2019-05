V večgeneracijskih centrih je na voljo več aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Foto: SVRK

Vsak dan je lepši in boljši tudi zaradi projektov, uresničenih s pomočjo evropskih sredstev. Foto: SVRK

Posamezne večgeneracijske centre po državi obišče več tisoč obiskovalcev, njihovo število pa se s prepoznavnostjo v lokalnem okolju nenehno krepi. Spoznajte jih tudi vi med 11. in 18. majem v Kranju, Ajdovščini, Novi Gorici, Tolminu, Brežicah, Krškem, Sevnici, Kopru, Ljutomeru, Murski Soboti, Radljah ob Dravi in Velenju.

V Sloveniji so že dobro znani večgeneracijski centri, lokalna stičišča za srečevanje otrok, mladih, starejših in vseh tistih vmes, ki si želijo širiti svojo socialno mrežo, se še (bolj) vključiti v skupnost, aktivno preživljati svoj prosti čas in nekaj narediti za svoje bolj kakovostno življenje. Petnajst večgeneracijskih centrov, ki delujejo v vseh slovenskih regijah, je zaživelo tudi s pomočjo slabih 7 milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih država oz. v njenem imenu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja za njihovo izvajanje. Svoj pestri program, ki ga ustvarjajo vse leto, bo sedem centrov predstavilo tudi med 11. in 18. majem v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019.Z ustvarjalnimi delavnicami, zanimivi predavanji, igrami in drugimi aktivnostmi za vse generacije bodo na svoj način pokazali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. »Naša vrata so odprta vsakomur, hodniki in sobe naše hiše so polni, v naši hiši pogosto omamno diši, udeleženci pa so nasmejani in dobre volje, ob lepem vremenu se na vrtu razlega otroški živžav – vse to nam dokazuje, da je projekt še ena naša uspešna zgodba,« so prepričani v VGC Gorenjske.To potrjujejo tudi njihovi obiskovalci: »Aktivnosti se redno udeležujem, ne samo zato, ker so brezplačne, ampak tudi zato, ker so izredno zanimive in poučne. Pogovorna skupina v tujem jeziku mi omogoča hitrejše razumevanje, širi moj besedni zaklad in mi daje nove priložnosti za spoznavanje ljudi. Kulinarične delavnice mi omogočajo, da se od kuharskih mojstrov učim izvrstnih in slastnih jedi,« pripoveduje Polona.V centrih sicer pripravljajo raznovrstne delavnice za kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav življenjski slog, ustvarjalne delavnice, aktivnosti za otroke, učno pomoč, učenje slovenščine in tujih jezikov, delavnice socialne aktivacije, razvijanja digitalne pismenosti in športne aktivnosti za starejše, delavnice o izboljšanju komunikacije v družini, svetovalnice, pomagajo invalidom, priseljencem idr. »V našo enoto zahajajo ljudje, ki vedno pogosteje poročajo o pozitivnih učinkih našega delovanja; predvsem je govor o koristnih in raznolikih aktivnostih ter pozitivnem odnosu, fleksibilnosti zaposlenih do vključenih posameznikov in skupin. Še toliko večja vrednost projekta je zaradi odprtosti vsebin in sproščenosti delovanja ter zato, ker se v vsebini in načinu delovanja lahko najde čisto vsak,« pojasnjuje Nina iz VGC Pomurja.