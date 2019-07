V Nazarje prišla še druga zdravnica iz BiH

Obe zdravnici sta specialistki družinske medicine. FOTO: Brane Piano/Delo

V Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je danes prišla še druga zdravnica iz BiH, prva pa je začela delati že v sredo. Obe sta specialistki družinske medicine, prva prihaja iz Banjaluke in ima 20 let delovnih izkušenj, druga pa iz Prijedora z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami, je za STA povedala direktorica zdravstvenega domaPo besedah Esove imata zdravnici, ki se intenzivno učita slovenščine, le mesec dni časa za uvajanje v delo za spoznavanje slovenske zakonodaje in pravil zavarovalnic.Dejala je, da še naprej pospešeno iščejo tri zdravnike za organizacijo 24-urne urgentne službe med tednom. Imajo razpis na Zdravniški zbornici Slovenije in na zavodu za zaposlovanje, prav tako zdravnike iščejo prek portalov na Hrvaškem. Iščejo ali zdravnike urgentne medicine ali zdravnike družinske medicine.Za zdaj je urgentna služba zaradi pomanjkanja zdravnikov organizirana le ob koncih tedna, med tednom pa se morajo bolniki iz Zgornje Savinjske doline k zdravnikom voziti v Celje ali Velenje.Esova je znova povedala, da je po 19. avgustu predviden sestanek s predstavniki občin ustanoviteljic ter s svetom zavoda, v nadaljevanju pa naj bi stekla tudi revizija poslovanja, saj je revizijska hiša že izbrana.Revizijo poslovanja med drugim pričakuje tudi Civilna iniciativa za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov, ki je na po njihovem mnenju nevzdržne razmere v Zdravstvenem domu Nazarje opozorila s protestnim shodom v maju, v začetku julija pa s pismom javnosti opisala, da v zdravstvenem domu vlada pravi kaos. Esova je takrat odgovorila, da zadeve rešuje postopno.