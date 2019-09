V nedavnih spletnih goljufijah v Sloveniji škode za več kot 300.000 evrov

FOTO: Shutterstock

Policija ob prejetju sumljivega elektronskega sporočila svetuje

preverite elektronski naslov pošiljatelja, ki je običajno podoben direktorjevemu, (storilci elektronsko sporočilo priredijo tako, da se v glavi sporočila izpiše pravo direktorjevo ime in priimek, pri ogledu zaglavja pa je razviden lažni elektronski naslov, običajno vsebuje besede (domene) mobile - cable . com , naver . com , zoho .eu, aol . com , aol .de …

- . , . , .eu, . , .de … Da preverite preverite pristnost vsebine elektronske pošte pri odgovornih osebah v družbi, ugotovite, ali sploh obstaja podlaga za tovrstno nakazilo pri odgovornih osebah.

Če se tovrstna goljufiva transakcija opravi, o tem takoj obvestite banko, s katero poslujete, in zadevo prijavite najbližji policijski enoti.

Slovenski kriminalisti so v zadnjem obdobju v različnih delih države obravnavali nove načine spletnih prevar, katerih tarča so predvsem podjetja, so sporočili s policije. Gre za prevare, pri katerih goljufi v imenu direktorja podjetja običajno računovodstvu družb pošiljajo elektronska sporočila z navodili o nakazilu več deset tisoč evrov na transakcijski račun v tujini. Policija opozarja, da gre za lažna sporočila in da jim ne nasedajte; podjetnikom svetujejo, da začnejo preverjati pristnost elektronske pošte.V zadnjih dveh tednih je policija na območju PU Kranj, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica obravnavala več spletnih goljufij, kot rečeno direktorskih prevar, ki so v Sloveniji povzročili finančno škodo v skupni višini več kot 300.000 evrov.Storilci v tovrstnih goljufijah prek javno dostopnih podatkov na spletu poiščejo družbo ali organizacijo, nato pa najpogosteje na elektronski naslov tajništva ali računovodstva pošljejo lažno sporočilo, se predstavijo kot direktor družbe in prejemnika poskušajo prepričati, da opravi nakazilo na račun v tujini. Prosijo tudi za preverjanje trenutnega finančnega stanja sredstev na računu družbe in možnost takojšnjega plačila, pri čemer posredujejo vse potrebne podatke prejemnika nakazila. Največkrat gre za transakcijski račun fizične ali pravne osebe v Veliki Britaniji in Španiji, opozarjajo na policiji.Ti imetniki bančnih računov so denarne mule, ki nakazani znesek ponavadi takoj dvignejo in po drugi denarni poti, po navadi z nakazilom prek plačilnega sistema Western Union, prenakažejo goljufom, določen znesek pa obdržijo kot provizijo za opravljeno storitev. Ker ti plačilni sistemi ne omogočajo popolnega sledenja denarnim transakcijam, je lahko na ta način sled za denarjem izgubljena.Policija zato opozarja vse družbe in organizacije, da so pozorni na morebitna tovrstna elektronska sporočila.