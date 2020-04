Aktualno dogajanje glede pandemije novega koronavirusa spremljamo: TUKAJ.

V nedeljo je bilo v Sloveniji testiranih 624 oseb, prisotnost novega koronavirusa pa so potrdili pri šestih testiranih. Umrla je ena okužena oseba, so sporočili z vlade RS.Skupno je bilo pri nas opravljenih 49.607 testiranj, zabeležili pa so 1402 okužbi s sars-cov-2.V nedeljo je bilo (enako kot v soboto) hospitaliziranih 80 ljudi. Zdravljenje na intenzivni negi jih je potrebovalo 22.