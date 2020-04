FOTO:V nekaj krajih po Sloveniji shodi protivladnih protestnikov

Dogodek je potekal mirno, so pa policisti opravili nekaj postopkov ugotavljanja identitete in zaznali kršitve odloka v zvezi česar bodo obveščali pristojni zdravstveni inšpektorat, so sporočili s policije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Policija udeležence shoda pozivala k upoštevanju ukrepov, shod je bil miren

Protivladni protest na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ladislav Troha je pozval k narodni enotnosti

Največ protestnikov se je zbralo v Mariboru

”Čas je za osvoboditev Slovenije”. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Ljubljani in Mariboru ter Novi Gorici, Ptuju in Trbovljah so se opoldne zbrale skupine protestnikov na protivladnih shodih, na katerih so med drugim pozivali k ureditvi razmer v Sloveniji in odstopu premiera. Na shode je pozvala facebook skupina, imenovana Upor proti vladi Republike Slovenije 27.4 Kot so sporočili s policije, so minuli petek prejeli pisno prijavo shoda, ki pa jo je v skladu z zakonom o javnih zbiranjih policija odstopila v reševanje pristojni upravni enoti, saj je zbiranje ljudi trenutno prepovedano z odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.V prestolnici se je na Trgu republike po podatkih policije zbralo okoli 200 ljudi, nekateri so tja prišli peš, nekaj jih je bilo tudi s kolesi. Policisti so na kraju varovali državni zbor, vzdrževali javni red in mir ter v prvi vrsti opozarjali na upoštevanje ukrepov, predvsem varnostne razdalje.Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je »dogodek potekal mirno, so pa policisti opravili nekaj postopkov ugotavljanja identitete in zaznali kršitve odloka, v zvezi česar bodo obveščali pristojni zdravstveni inšpektorat.« Prav tako pa so zaznali, da na enem delu ljudje niso upoštevali odrejene prepovedi dostopa in so odstranili trak, zaradi česar bo policija izvedla ustrezne postopke za ugotovitev kršiteljev.V Ljubljani je glavna vloga shoda pripadla predsedniku Gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije. Ta je pozival k narodni enotnost in »proti plenjenju levih in desnih«. Prav tako pa se je v nagovoru zavzel za končanje »kraje davkoplačevalskega denarja« in izboru takšne oblasti, ki bo delala v dobro ljudstva. Z množico je zapel tudi nekaj narodnih pesmi in med svojimi govori požel več aplavzov.Večina pa je na shod prišla zaradi nestrinjanja z delom premiera Janeza Janše in vlade. Na to so opozarjali s transparenti z napisi Pred 30 leti, zdaj proti tebi, Za preporod Slovenije in Čas je za osvoboditev Slovenije.Na nevodenem shodu so se nekateri posamezniki odločili za spontane govore, kjer pa je bilo bolj kot nasprotovanje premierju slišati zahtevo po pravični družbi in koncu okoriščanja posameznikov z državnim denarjem. Kasneje je bilo slišati tudi pozive h končanju ukrepov proti širitvi novega koronavirusa in nekatere druge zahteve, tudi proti obveznemu cepljenju otrok, slabemu delu novinarjev in podobno. Posamezniki so se glasno spraševali tudi, kje so politiki in drugi vidni predstavniki javnega življenja, ki nasprotujejo razmeram v državi.Pozivu na shode so se v manjšem številu odzvali še v Novi Gorici, Ptuju, Trbovljah in tudi v Mariboru. V drugem največjem mestu je bilo nekajkrat več ljudi kot v Ljubljani. Na facebooku pišejo, da jih je bilo 2000, po poročanju medijev pa naj bi jih bilo okoli 1000. Protest je bil miren, ljudje so se sprehodili po ulicah.O manjših protestnih akcijah poročajo tudi iz nekaterih drugih slovenskih krajev, kjer je bilo videti tudi napise v podporo uslužbencu zavoda za blagovne rezerve, ki je za nacionalno televizijo v oddaji Tarča opisal za številne sporne postopke pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije covida-19.