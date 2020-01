V nekaterih lekarnah pošla določena zdravila 

Preberite še:

Ljublajna - V času, ko so razna obolenja v porastu in se bližamo vrhuncu gripe je tudi naval v lekarnah večji. V nekaterih enotah so že pošla določena zdravila za zniževanje telesne temperature, a zadeve v času, ko čakajo nove dobave, rešujejo z izdajo paralelnih.Preden se odpravite v lekarno in bi radi imeli točno določeno zdravilo je torej smiselno preveriti, če je le to še na voljo. Medtem ko v Lekarni Hrobat pravijo, da so dobro založeni, pa v Lekarni Bitenc trenutno primanjkuje paracetamol svečk in sirupov za otroke, ki da jih trenutno nimajo niti dobavitelji.V enotah Lekarne Ljubljana so v zadnjih dveh tednih zaznali povečanje povpraševanja po zdravilih za lajšanje simptomov gripe in prehlada, ki delujejo protibolečinsko in protivnetno, blažijo kašelj oziroma lajšajo dihanje.Pravijo, da so zaenkrat zdravila na zalogi, le za zdravilo Calpol z jakostjo 250 mg/5 ml so opazili, da ga trenutno ni na zalogi v vseh enotah in ga tudi ni možno naročiti: »Je pa na zalogi Calpol z jakostjo 120 mg/5 ml, pri katerem se lahko poveča odmerjanje.« V Kemofamaciji so pojasnili, da prognoza prihoda Calpola 250mg/5 ml zaenkrat še ni definirana s strani dobavitelja.Običajna zaloga zdravil v Kemofarmaciji je za tri do štiri tedne, zato v primerih kratkotrajnih pomanjkanj s strani proizvajalca služijo kot blažilec za zanesljivo oskrbo trga in pacientov z zdravili. Priznavajo, da se kljub vsemu zgodi, da kakšno zdravilo pri njih zmanjka in da to še ne pomeni, da so zaloge že pošle tudi v slovenskih lekarnah. »Prav tako so mnoga zdravila na listi medsebojno zamenljivih zdravil in so zato paralelna, terapevtsko ekvivalentna zdravila vseeno na voljo pacientom,« so še pojasnili. Davorin Poherc, predsednik uprave Kemofarmacije je v zvezi z vse pogostejšim pomanjkanje zdravil na slovenskem trgu pred kratkim zapisal : »Plačnik ZZZS in veljavni pravilnik o cenah zdravil, ki za osnovo jemlje tri referenčne države, konstantno znižujeta cene zdravil in prizadeneta tako dobavitelje zdravil kot tudi veletrgovce. Ob tem pa se regulatorne zahteve ves čas višajo. Zadnja velika sprememba je bila zagotovo implementacija direktive o ponaredkih. Vse skupaj je pripeljalo do tega, da smo letos tudi v Sloveniji že čutili večja pomanjkanja zdravil, ki so običajno posledica napak in zastojev proizvajalcev pri sami proizvodnji zdravil. S pomanjkanjem zdravil se danes spopada večina evropskih držav. Slovenija kot majhen trg z relativno majhnimi serijami pa to še posebej občuti. Nekateri proizvajalci zdravil bodo zato umikali posamezna zdravila s slovenskega trga. Zato se delež nujnih zdravil povečuje, hkrati pa so mehanizmi oskrbe s temi zdravili potrebni posodobitve.