Predsednik Vlade RS Marjan Šarec si bo danes ob 9.30 v spremstvu predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje ogledal pogorišče obrata Fragmata v Podskrajniku pri Cerknici.

Policisti so prebivalcem svetovali, naj zaprejo okna in se ne zadržujejo na prostem. FOTO: Bralka Vika

Po požaru, ki se je včeraj razplamtel v obratu Fragmata v Podskrajniku pri Rakeku, je poveljnik Civilne zaščite (CZ) RSpohvalil hitro in učinkovito delo vseh vpletenih strokovnih služb.»Gasilci in policisti so usposobljeni. Seveda je veliko odvisno od okoliščin, a včeraj je vse teklo tako, kot mora. Pri gasilcih tako ali tako po navadi ni težav, te nastopijo potem, ko oni že opravijo svoje delo.«Šestan je dodal, da so se iz primera Kemis veliko naučile vse strokovne službe, predvsem, kako učinkovito in jasno obveščati javnost ter kako sodelovati, da bo delo teklo nemoteno. V nekem trenutku je bilo na intervenciji vsega skupaj 450 ljudi, od gasilcev, številnih drugih strokovnjakov pa do delavcev komunale, je dejal poveljnik CZ RS.»Tokrat smo prav vsi reagirali tako, kot je treba. Trenutno v Rušah gori deponija gum , zato smo tudi tja za vsak slučaj napotili Ekološki laboratorij z mobilno enoto NIJZ.« Srečko Šestan je glede tokratnega požara v Podskrajniku opozoril na pomen vaj , ki jih imajo prostovoljni gasilci v obratih, kjer skladiščijo nevarne snovi. »Kolikor so mi povedali včeraj, so imeli ti fantje na tem objektu vaje približno trikrat. Pomembno je, da gasilci poznajo okolje, v katerega gredo. Če ga namreč poznajo, so vsi ukrepi praktično načrtovani in tudi intervencija tako lažje teče. Je pa to seveda odvisno v veliki meri od lastnikov objektov, ne le od gasilcev.«Še enkrat poudarja, da so bili cerkniški gasilci, ki so jim na pomoč priskočile tudi druge prostovoljne enote, popolnoma seznanjeni z objektom in usposobljeni za intervencijo.»Tudi pri Kemisu so imeli vrhniški gasilci pred požarom vaje, ampak tam so skladiščili ogromno različnih nevarnih snovi. Gasilci so tako varovali rezervoarje z razredčilom, tu v Cerknici pa rezervoarje z etanolom. Težava tu je bil sosednji objekt, v katerem je bil požar že tako razvit, da je bilo varovanje objekta nemogoče. V kovinski konstrukciji je zaradi visoke temperature začelo vse pokati in tleti, zato gasilci v tak objekt ne smejo, ker je to smrtno nevarno.«Medicinska služba je bila na licu mesta, takoj so pregledali vse gasilce, ki so sodelovali na intervenciji. Po Šestanovih besedah ni bilo nobenega, ki bi se nadihal monoksida.Gasilci so požar omejili v uri in petnajstih minutah. »Potem so poskrbeli le še za manjša žarišča, ki so po tako velikih požarih običajna.« Danes bodo čistili kraj požara, nato sledijo meritve. V Podskrajnik bo prispel mobilni laboratorij Arsa, ki bo meril trde delce v zraku, prav tako bodo tam delavci iz Maribora, ki bodo preučili vodo in izpuste v smeri proti jezeru. Odločiti se bo treba tudi, kaj narediti z odpadno bodo, da bomo ljudem lahko povedali, da je stanje varno in da lahko normalno živijo naprej.«